EU-Kommission präsentiert Haushaltsentwurf

Brüssel. Die EU-Kommission hat am Mittwoch einen ersten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgelegt. Das Budget liegt bei knapp 200 Milliarden Euro. Etwa 72 Milliarden davon kommen aus dem »Wiederaufbaufonds«, wie die Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Der Etat ist mit 199,7 Milliarden Euro etwas höher als der für 2024 (189,4 Milliarden Euro). Den größten Teil machen die Gemeinsame Agrarpolitik (53,8 Milliarden), die Kohäsionspolitik (49,2 Milliarden) sowie »Unterstützung von Partnern und Interessen in der Welt« (16,3 Milliarden Euro) aus. 14,2 Milliarden Euro sind speziell für die Ukraine eingeplant (10,9 davon als Kredite) und 1,8 Milliarden Euro für Rüstung. Grundlage des Entwurfs ist der mehrjährige Finanzrahmen von rund 1,1 Billionen Euro für die Jahre 2021–2027. Mitgliedstaaten und EU-Parlament werden den Entwurf nun beraten. (dpa/jW)