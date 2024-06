IMAGO/Moritz Schlenk Demonstration in Nürnberg am Internationalen Tag gegen Rassismus (21.3.2024)

Seit 2015 findet in Nürnberg alljährlich das Straßenfest gegen Rassismus statt. Wie ist es entstanden?

Das Straßenfest ist zu einer Zeit entstanden, als der NSU-Prozess in München lief und eigentlich kaum noch jemand über die Verbrechen des NSU gesprochen hat. Wenn überhaupt berichtet wurde, ging es um die Person Beate Zschäpe. Gegen das Vergessen wollten wir ein Zeichen setzen und an die Opfer des NSU erinnern. Schließlich haben die Rechtsterroristen nirgendwo so oft gemordet wie in Nürnberg. Vor allem wollen wir mit dem Fest den gemeinsamen Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zum Ausdruck bringen. Unserem Aufruf sind gleich im ersten Jahr sehr viele Gruppen gefolgt. Das Fest ist nicht kommerziell und wird gemeinschaftlich organisiert. Das macht es zu etwas Besonderem.

Ziel des Fests ist es, eine geschlossene demokratische Front gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung zu schaffen. Ist das bisher gelungen?

Das war nicht immer einfach. Bei dem Fest sind die unterschiedlichsten Gruppen vertreten. Vor allem die Teilnahme von Parteien wie SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die eine Politik der Waffenlieferungen, des Sozialabbaus und der Abschottung betreiben, wurde von vielen Seiten kritisiert. Aber bis dato konnten wir uns immer auf gemeinsame Nenner einigen: Antirassismus und die Notwendigkeit, dass dieses Fest in seiner Breite bestehen kann. Das lief viele Jahre sehr erfolgreich. Doch nun wird das Fest von ehemaligen Bündnispartnern angegriffen.

Wieso?

Es geht um den Nahostkonflikt. Wir als Verein stehen weder auf der Seite der Hamas noch auf jener der ultrarechten Netanjahu-Regierung, sondern auf seiten der Zivilbevölkerung in Palästina und Israel sowie auf seiten der fortschrittlichen Kräfte in der Region. Wir haben gesehen, wie vor allem in Deutschland der propalästinensische Protest kriminalisiert wird. Daher hat unser Verein eine Kundgebung organisiert, auf der wir auch der neuen palästinensischen Gruppe »Intifada Nürnberg« Redemöglichkeit gegeben haben. Uns war bis dahin nicht bekannt, dass der Gruppe wegen eines Plakats auf der Revolutionären 1.-Mai-Demo Antisemitismus vorgeworfen wurde.

Dadurch sind wir in die Spirale der Kontaktschuld geraten. Nachdem die Haltung der Gruppe deutlich geworden war, distanzierten wir uns von ihr. Sicher hätten wir uns vorher mehr mit der Gruppe auseinandersetzen müssen, das war ein Fehler unsererseits.

Uns offen Antisemitismus vorzuwerfen traut sich niemand, weil es auch nicht haltbar wäre. Dennoch hat die SPD hinter unserem Rücken dann andere Gruppen, die Presse und die Stadt kontaktiert. Es ist deutlich, dass wir, obwohl immer wieder gesagt wird, dass »Kritik an der israelischen Regierung erlaubt« sei, mit unserer Haltung gegen Staatsräson und gegen die Politik der uneingeschränkten Solidarität verstoßen. Vor allem das Straßenfest sollte durch die Kampagne sabotiert werde. Einige wenige Gruppen, insgesamt acht von 41, haben sich leider einschüchtern lassen und ihre Teilnahme abgesagt.

Neben den politisch etablierten Parteien – etwa CSU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD – ist der Verein »Nordkurve« ein treibender Akteur. Dieser sieht es als Aufgabe an, möglichst viele Bündnispartner zur Absage ihrer Teilnahme zu bringen. Woher kommt dieser Antrieb?

Der Kulturförderverein »Nordkurve«, mit dem wir überhaupt keinen Kontakt haben und der uns bei der antifaschistischen Arbeit nie begegnet ist, hat alle teilnehmenden Gruppen angeschrieben und versucht, sie von der Teilnahme abzubringen. Da sich der »Nordkurve«-Vorsitzende auf ein Gespräch mit der SPD bezogen hat, das wir hatten, wissen wir mittlerweile, dass die SPD da die treibende Kraft ist. Über uns werden durch die »Nordkurve« Lügen verbreitet. Die SPD, die eine Kriegspolitik im Sinne der Waffenkonzerne führt, versucht so jedes Engagement für Frieden zu ersticken. Dass wir solch ein Fest all die Jahre erfolgreich veranstaltet haben, ist also ein Dorn im Auge derer, die die Politik der Bundesregierung verfolgen.