LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Die Macht weiter im Blick: Emmanuel Macron am Dienstag in Paris

Zu Beginn seines ersten Mandats im Frühjahr 2017 hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Republik als eine Art Notlösung bezeichnet: »In Wirklichkeit«, gestand der neue Präsident damals im Interview mit einem Literaturmagazin, wünsche sich die Mehrheit der 68 Millionen Franzosen »einen König« als Anführer. Sieben Jahre später ist er nicht mehr weit davon entfernt, endlich selbst den Monarchen zu geben. Sollte Marine Le Pen mit ihrer extrem rechtslastigen Truppe Rassemblement National (RN) und ihrem Spitzenkandidaten Jordan Bardella die Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli gewinnen – entsprechende Prognosen verdichten sich –, dann könnte Macron die dem Präsidenten von der Konstitution gegebene, nahezu »königliche« Macht ausspielen, um den Handlungsspielraum einer Rechtsregierung entscheidend einzuengen. Dies bestätigte die Pariser Verfassungsrechtlerin Eugénie Mé­rieau jüngst in einem Zeitungsinterview.

Es sei eine in keinem anderen Land oder politischen System existierende »Absonderlichkeit« der französischen Verfassung, dass der vom Volk direkt gewählte Präsident nicht nur vom Parlament »nicht abgewählt« oder gar gestürzt werden könne. In dieser Situation des politischen Nebeneinanders von gegensätzlichen Kräften im Präsidentenamt und in der stärksten Parlamentsfraktion, Cohabitation genannt, habe er sogar die Autorität, Dekrete der Regierung zu annullieren, Entscheidungen der beiden parlamentarischen Kammern – Senat und Nationalversammlung – quasi abzublocken und dafür von ihm selbst einsam getroffene Beschlüsse in die Praxis umzusetzen. Eine Konstellation, die dem in der politischen Szene des Landes seit Jahren als »Jupiter« verspotteten Macron zumindest nicht missfallen dürfte.

Neueste Erkenntnisse der Meinungsforscher deuten auf eine solche Entwicklung hin. Während der Rassemblement National mit 33 bis 35 Prozent der Wählerstimmen das Feld weit vor allen anderen anführt, bleibt Macrons Wahlverein Renaissance mit nur noch 18 Prozent dauerhaft unter der 20-Prozent-Marke stecken. Die inzwischen in der Neuen Volksfront vereinte Linke hat mit 28 Prozent, Tendenz steigend, fast schon zu Bardella aufgeschlossen. Sie muss allerdings hinnehmen, dass die bürgerliche Rechte, Les Républicains (LR), zur Hälfte zum Rassemblement National übergelaufen ist. Vor allem, weil ein großer Teil der aktuellen Republikaner-Abgeordneten seine Mandate mit großzügiger Hilfe der nun zu politischen Freunden umbenannten RN-Rechtsaußen-Partei halten will, die in zahlreichen Wahlkreisen im Süden Frankreichs keine eigenen Kandidaten ins Rennen schicken will.

Éric Ciotti, Präsident der ideologisch flexiblen bürgerlichen Partei, hat in den vergangenen Tagen eine Kandidatenliste zusammengestellt. Allerdings unter großen Schwierigkeiten, wie Pariser Medien am Montag meldeten, da sich die Hälfte der Partei dem »neuen Kurs« nach weit rechtsaußen bisher relativ tapfer zu verweigern versuche. Die zu Beginn auf rund 80 Kandidaten ausgelegte Liste Ciottis sei inzwischen auf 60 Köpfe zusammengestrichen worden, Tendenz fallend.

Da hilft es offenbar, dass Ciotti von seinem privaten wie politischen Freund Vincent Bolloré gestützt wird. Der streng katholische Milliardär hat sich in den vergangenen Jahren ein Medienimperium zusammengekauft, das nicht nur die auflagenstarke Hauptstadtzeitung Le Parisien einsackte, sondern vor allem im TV-Sektor für Le Pen und Ciotti Stimmung macht: Getrommelt wird auf den Kanälen C News, C 8, Canal +, C Star und RTL für eine Union der Rechten. Diese soll – so will es der Mogul – auch die in der Partei Reconquête (Rückeroberung) versammelten Faschisten des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour einschließen. In der äußerst populären TV-Schau »Touche pas à mon poste« (ungefähr: Hände weg von meinem Revier, jW) des Kanals C 8 lässt Entertainer Cyril Hanouna, ein politisch-wirtschaftlicher Ziehsohn Bollorés, regelmäßig Gestalten vom rechten politischen Rand auftreten. Jüngst – vor nahezu zwei Millionen Fernsehzuschauern – auch Fascho-Zemmours Lebensgefährtin Sarah Knafo, die im Rahmen der Allianz ­Ciotti/Bardella als Kandidatin im Wahlkampf unterwegs ist.