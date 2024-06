IMAGO/Silas Stein Für die, die die Finanzmittel haben, ist es eine schier unendliche Ressource – das kühle Nass

Wasser ist knapp. Auch in Berlin. Etwa wegen privater Grundwassernutzung aus Brunnen, sogenannten Eigenversorgungsanlagen. Villenbesitzer, Golfplatzinhaber, Fabrikbosse – alle drehen fleißig am Hahn. Nur, Fördermengen, Anzahl der »Zapfanlagen« in der Hauptstadt, alles unbekannt. Angeblich. Das geht aus der jüngst veröffentlichten Antwort der zuständigen Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hervor, die jW vorliegt. Auskunft verlangte Katalin Gennburg (Die Linke). Mittels schriftlicher Frage: »O’zapft is! Wer zapft wie viel Wasser aus dem Grundwasserfass?«

Dieses Nichtwissen sei fatal, sagte die Sprecherin für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Tourismus ihrer Abgeordnetenhausfraktion am Dienstag zu jW. Denn auf welcher statistischen und gesetzlichen Basis will Berlin künftig eine faire Wasserversorgung sicherstellen. Zumal das Grundwasserdargebot kärger werden dürfte. Deutlich. Dazu gleich.

Zunächst ein Rechtsexkurs zum Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG). Sind Grundstücke an Anlagen der öffentlichen Entwässerung angeschlossen, müssen diese benutzt werden (Benutzungszwang). Umgekehrt ist jeder Grundstückseigentümer berechtigt, an eine öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen zu werden (Anschlussrecht). Daraus folgt ferner, dass jene Eigentümer, die Wasser verbrauchen, dies über Anlagen der öffentlichen (Anschlusszwang) machen und ihren gesamten Wasserbedarf ausschließlich aus diesen decken müssen (Benutzungszwang). Das ist der Regelfall, für den es – O Wunder – Ausnahmen gibt.

Aber, nachgehakt: Wie viele Privatbrunnen gibt es in Berlin, das muss doch erfasst sein? Irgendwo, oder? »Ach, da hat niemand einen Überblick«, bemerkte Stephan Natz lässig am Dienstag im jW-Gespräch. Nur so viel: Es gebe ein Anzeigegebot für diese Brunnen bis zu 15 Metern Tiefe. Alle tieferen müssten überdies genehmigt und erlaubt werden, weiß der Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe – und verwies auf das Umweltportal des Senats. Dort angelangt, ging die Suche nach kenntnisreichen Informanten weiter. Immerhin, der zuständige Behördenmitarbeiter für Grundwasserbenutzungen, Marec Wedewardt, war rasch auszumachen, sollte nach Aussagen von Kollegen anwesend sein. O nee, Abwesenheitsnotiz, per Mail mit Verweis auf eine Kollegin. Aber nur in dringenden Fällen, versteht sich. Versteht sich. Also, Anfrage weitergeleitet. Dann, 32 Minuten später, 12.57 Uhr, eine Rückmeldung. Erstaunlicherweise vom Senatsbeschäftigten Wedewardt. Ich möge mich doch offiziell an die Pressestelle wenden. Und was soll dabei rauskommen? Nicht mehr, als bei Linke-Politikerin Gennburg. O heilige Einfalt!

Einen Hinweis gibt es dann doch. Rund 10.000 private Brunnen seien hiesiger Umweltbehörde bekannt, hatte die Zeitung für kommunale Wirtschaft im Juni 2022 berichtet. Bloß, bestätigen oder richtigstellen will das keiner. O tempora, o mores! Gennburg ärgert ferner: Das Grundwasserentnahmeentgelt von derzeit 0,31 Euro pro Kubikmeter und eine entgeltfreie Entnahmemenge von 6.000 Kubikmetern pro Jahr wurden seit 2005 nie gesetzlich angepasst, »obwohl die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seither einem starken Wandel unterworfen sind«. Kurzum, ein laxer Behördenumgang mit dem Lebenselixier Wasser.

So weitergehen kann es nicht, darf es nicht. Auch, weil der Lausitzer Braunkohletagebau 2038 stillgelegt wird. Die Folge: Dort wird dann kein Grundwasser mehr abgepumpt und in die Spree geleitet, hieß es am vergangenen Freitag beim RBB. Der Fluss ist aber wichtig für die Trinkwasserversorgung Berlins. Der Senat spiele mit der Versorgungssicherheit der Stadt, betonte Gennburg. Total fahrlässig.

Wichtig, es geht nicht um kleine Laubenpieper mit kleinem Brunnen im bewässerten Gärtchen. Dafür um Fabrikbosse, Villenbesitzer, Golfplatzinhaber. Jene, die unkontrolliert, maßlos und billig Grundwasser abzapfen. Armen bleibt hingegen irgendwann nur noch der ausgewrungene Waschlappen. Anders ausgedrückt, Gennburg: »Der gerechte Zugang zu Wasser ist eine Klassenfrage.« Oha!