CFOTO/IMAGO

Unwetter und Überschwemmungen haben in China am Dienstag mindestens neun Todesopfer gefordert. Mehrere Menschen galten laut Agentur Xinhua als vermisst. Während die südlichen Provinzen Guangdong, Fujian, Hunan und Guangxi (Foto) in den Fluten versanken, herrschte in anderen Landesteilen im Norden, Osten und im Zentrum Chinas Rekordhitze. In Beijing wurden am Dienstag Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Das Land erlebt derzeit einen Sommer mit Extremwetter, für das Forscher die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich machen. (AFP/jW)