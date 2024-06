Vladimir Smirnov/IMAGO/ITAR-TASS Festlich geschmückt: In Erwartung Putins werden die Straßen der Hauptstadt von russischen Fahnen und Plakaten gesäumt (Pjöngjang, 18.6.2024)

Am Dienstag abend sollte Russlands Präsident Wladimir Putin in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) eintreffen. Das letzte und bisher einzige Mal hatte er Pjöngjang im Jahr 2000 seine Aufwartung gemacht, wenige Monate nach Beginn seiner ersten Amtszeit. Zugleich ist es die Erwiderung eines Besuchs von DVRK-Staatschef Kim Jong Un vom vergangenen Jahr.

Die nordkoreanische Zeitung Rodong Simun veröffentlichte am Dienstag ein Grußschreiben Putins. Darin bedankt er sich für die Unterstützung im Ukraine-Krieg, sagt dem Land umgekehrt Beistand gegen die USA und ihre Verbündeten zu, verkündet eine Vertiefung der Zusammenarbeit und macht Vorschläge beispielsweise zum Ausbau des Tourismus oder zur Einführung eines alternativen Bezahlmechanismus für den Handel. Auch prangert Putin die von den USA auferlegte »regelbasierte Ordnung« an und nennt sie »eine neokolonialistische Diktatur mit doppelten Standards«.

Ebenfalls am Dienstag hat die russische Marine ein Großmanöver in pazifischen Gewässern gestartet. An der Übung vor den Küsten Ostasiens, die bis zum 28. Juni dauern soll, nehmen mehrere Flottenverbände und insgesamt 40 Schiffe teil. »In verschiedenen Phasen üben die Matrosen die U-Boot-Bekämpfung, die Organisation aller Arten von Verteidigung, die Durchführung gemeinsamer Raketenangriffe auf feindliche Schiffsgruppen sowie die Abwehr von Drohnen«, teilte Russlands Marine laut TASS mit.

Westlicherseits wird bemängelt, dass Russland und die DVRK insbesondere bei Rüstungs- und Militärkooperationen gegen UN-Resolutionen verstießen. Zudem wurde berichtet, dass am Dienstag morgen Einheiten der DVRK die Waffenstillstandslinie zu Südkorea überquert hätten. Nach Warnschüssen durch dortige Grenzposten sollen sie sich wieder zurückgezogen haben. Allerdings wurde die Nachricht relativiert durch den Hinweis, dass es sich wahrscheinlich um eine versehentliche Grenzverletzung durch einen Bautrupp gehandelt habe. Unnütze Aufregung also. Mittwoch abend will Putin nach Vietnam weiterreisen.