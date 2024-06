Fabian Bimmer/REUTERS

Ende Mai hatte die Schweizer Großbank UBS den Abschluss der Fusion mit dem einstigen Wettbewerber Credit Suisse bekanntgegeben. Die bis dahin größten beiden Banken im alpinen Finanzparadies sind damit endgültig zu einem der wichtigsten Player auf den globalen Finanzmärkten verschmolzen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf das Doppelte der Schweizer Wirtschaftsleistung. Im nächsten Schritt geht es der Konzernführung offenbar darum, sich von Altlasten zu befreien, die die Übernahme mit sich brachte. Schließlich kollabierte die Credit Suisse im Frühjahr 2023 nicht einfach so, sondern weil sie immer größere Risiken eingegangen war, und sich letztlich verzockt hatte.

Auf die Füße gefallen war dem alteingesessenen Geldhaus unter anderem sein Engagement bei der dubiosen australischen Bank Greensill Capital, die ihrerseits 2021 infolge gescheiterter Lieferkettengeschäfte und Manipulationsversuche pleite gegangen war. Greensill hatte sich auf die Finanzierung und Absicherung von Lieferketten spezialisiert und bis zum Kollaps auch Filialen in Frankfurt am Main und Bremen unterhalten. Die entsprechenden Fonds wurden insbesondere an den Schaltern der Credit Suisse vertickt, weswegen dort auch das Gros der Entschädigungs- und Schadensersatzklagen einging. Die hat die UBS übernommen und will sich ihrer nun offenbar mit Sonderausgaben in Höhe von knapp einer Milliarde Euro entledigen, wie aus einer Konzernmitteilung vom Montag hervorgeht. Mit den zurückgestellten Mitteln sollen vor allem Forderungen verärgerter Großanleger bedient werden.

Bei Einlagen bis 100.000 Euro greift schließlich die öffentliche Einlagensicherung. Wie der Bundesverband deutscher Banken bereits im April 2023 – also kurz nach der Greensill-Pleite vom März des gleichen Jahres – mitteilte, wurden hierzulande mehr als 20.000 Einleger durch dessen Einlagensicherungssystem mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro entschädigt. Doch zahlreiche weitere, vor allem große Forderungen stehen im Raum. Die juristische Klärung der Zahlungsverpflichtungen läuft auf Hochtouren, ist aber sehr komplex und zieht sich in die Länge.

Um das Thema schneller abzuräumen, soll mit den zurückgestellten Mitteln den Investoren des Credit Suisse Supply Chain Funds – dem Lieferkettenfonds von Greensill Capital – ein freiwilliges Rückkaufangebot unterbreitet werden. Laut der UBS-Mitteilung sollen die Fondsanteile zu 90 Prozent des Nettoinventarwerts zurückgenommen werden. »Das Angebot zielt darauf ab, den Fondsanlegern Sicherheit zu geben, mit einem beschleunigten Ausstieg aus ihren Positionen und einem hohen Maß an finanzieller Entschädigung«, heißt es bei UBS. Bereits erhaltene Zahlungen sollen abgezogen werden.

Die Großbank geht davon aus, dass die Maßnahme im laufenden zweiten Quartal mit rund 0,9 Milliarden US-Dollar zu Buche schlägt (rund 0,84 Milliarden Euro) – und sieht das ziemlich gelassen. Man erwarte »keine wesentlichen Auswirkungen auf das Finanzergebnis oder das harte Kernkapital«, erklärte die Geschäftsführung. Schließlich gehört das Schweizer Geldhaus nach der Einverleibung seines Hauptwettbewerbers im Heimatland zu den zwanzig größten Kreditinstituten der Welt. Bereits 2023 belief sich die addierte Bilanzsumme von UBS und Credit Suisse auf 1.718 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das größte Geldhaus in der BRD, die Deutsche Bank, bringt es hingegen bloß auf 1.451 Milliarden.

Ein Schwergewicht ist die neue Schweizer Megabank insbesondere im Bereich Vermögensverwaltung – die Höhe der verwalteten Einlagen beläuft sich auf 5,7 Billionen US-Dollar. Nur sehr wenige Geldhäuser weltweit verfügen über eine derartige Stärke auf den Finanzmärkten. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken für die Finanzmarktstabilität war die Fusion im vergangenen Jahr deutlich kritisiert worden. Doch der Schweizer Staat war letztlich froh, die Credit Suisse nicht aus eigenen Mitteln retten zu müssen und unterstützte den Zukauf durch UBS daher leidenschaftlich. Seither dürfte die Hoffnung in Berner Regierungskreisen groß sein, dass der so geschaffene Finanzriese niemals kollabiert.