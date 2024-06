Amanda Perobelli/REUTERS

Ein aktuell diskutierter Gesetzentwurf soll Brasiliens Strafgesetzbuch einen Artikel hinzufügen, der Abbrüche nach der 22. Schwangerschaftswoche mit einfachen Tötungsdelikten gleichsetzt. Dies gelte auch für Schwangerschaften nach einer Vergewaltigung, wenn die Lebensfähigkeit des Fötus gegeben ist. Frauenrechtsgruppen gingen am Donnerstag (Ortszeit) in ganz Brasilien auf die Straße, um gegen diese Verschärfung zu protestieren. In dem südamerikanischen Land sind Abbrüche ohnehin nur in Fällen von Vergewaltigung, bei offensichtlicher Gefahr für das Leben der Mutter oder dann, wenn der Fötus kein funktionierendes Gehirn hat, erlaubt. Abgesehen von diesen Ausnahmen sieht das brasilianische Strafgesetzbuch ein bis drei Jahre Gefängnis für Frauen vor, die eine Schwangerschaft abbrechen. Wenn der vom Unterhaus vorgeschlagene Gesetzentwurf in Kraft tritt, würde sich diese Strafe bei einem Abbruch nach der 22. Woche auf sechs bis 20 Jahre Haft erhöhen. (si)