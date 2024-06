Nachschlag: Sieg der Humanität

IMAGO/Pond5 Images Heute Museumsschiff: Der Eisbrecher »Krassin«

Am 25. Mai 1928 verunglückt das Luftschiff »Italia« des Polarforschers Umberto Nobile nördlich von Spitzbergen. Die Überlebenden harren auf einer Eisscholle aus und funken SOS mit ihrem Kurzwellennotsender. Der Radioamateur Nikolai Schmidt aus dem zentralrussischen Wochma empfängt die Signale, und eine dramatische internationale Rettungsaktion beginnt, die erst am 12. Juli durch den sowjetischen Eisbrecher »Krassin« erfolgreich beendet wird. Nur ein Jahr später verarbeitet Friedrich Wolf den Stoff zu einem auch klanglich spannenden Hörstück über Solidarität jenseits von Landes- und Systemgrenzen: In Italien ist Mussolini an der Macht, was bei einigen sowjetischen Protagonisten für Unmut sorgt, während wiederum einige italienische Akteure den Einsatz des »Russen ›Krassin‹« als »Wichtigtuerei« abtun, da doch schon andere Eisbrecher versagt haben. Letztlich siegt – im Stück wie in der Realität – die Humanität. Es ist das älteste komplett erhaltene deutschsprachige Hörspiel. (af)

