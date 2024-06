Oman: Tausch von Gefangenen vermittelt

Muskat. Der Iran und Schweden haben nach Angaben des Vermittlers Oman einen Gefangenaustausch vollzogen. Staatsbürger beider Länder seien am Sonnabend in die Hauptstadt Muskat geflogen worden, teilte das omanische Außenministerium mit. Bereits in der Vergangenheit hatte das Sultanat am Persischen Golf zwischen Iran und dem Westen in diplomatischen Fällen vermittelt. Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson bestätigte, zwei schwedische Staatsbürger seien auf dem Weg in ihre Heimat. Nach Angaben aus Teheran wurde in Schweden der zu lebenslanger Haft verurteilte Hamid N. freigelassen. (dpa/jW)