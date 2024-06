Russland: Geiselnahme mit IS-Hintergrund

Moskau. Russische Spezialkräfte haben am Sonntag Geiseln in einer Untersuchungshaftanstalt im Süden des Landes befreit und die Geiselnehmer getötet. Es habe eine Spezialoperation stattgefunden, teilten die russischen Strafvollzugsbehörden mit. »Die Verbrecher wurden eliminiert.« Die Mitarbeiter, die als Geiseln genommen worden waren, seien befreit worden und unverletzt. Die teils wegen Terrorismus verurteilten Häftlinge hatten zuvor in der Anstalt in der südrussischen Stadt Rostow Gefängnismitarbeiter als Geiseln genommen. Sie hatten laut einem Interfax-Bericht ein Auto und freie Passage gefordert. Auf einem Telegram-Kanal war ein Geiselnehmer zu sehen, der ein Stirnband mit der vom »Islamischen Staat« verwendeten Flagge mit arabischer Schrift trug. (Reuters/jW)