Schiffe verlassen nach Ansarollah-Angriffen

Washington, D. C. Zwei Tage nach einem Angriff der jemenitischen Ansarollah im Golf von Aden hat die Crew ein dabei beschädigtes Frachtschiff verlassen. Wie das US-Zentralkommando am Sonnabend via X erklärte, wurde die Besatzung der »M/V Verbena« von einem anderen Frachtschiff gerettet. Am Freitag war bereits die Besatzung der mit einer Drohne attackierten »M/V Tutor« von Bord gegangen. Das Frachtschiff treibt seither im Meer. Die Ansarollah reklamierten die Angriffe für sich und erklärten, die Einsätze seien den »Brüdern, die im Gazastreifen kämpfen«, gewidmet. Gewarnt wurden »alle Unternehmen vor den Folgen des Handels mit Israel«. (AFP/jW)