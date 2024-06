Christian-Ditsch.de

In der Maigalerie der jW fand am Freitag eine Veranstaltung zum 100. Geburtstag des sowjetischen Lyrikers, Romanciers und Enfant terrible Bulat Okudschawa statt. Zu diesem Anlass interpretierte der Liedermacher Tino Eisbrenner (Bild) live einige der von ihm selbst ins Deutsche übertragenen Lieder des Jubilars. Die Würdigung des literarischen Erbes von Okudschawa in Buchform übernahm die Literaturwissenschaftlerin Jekatherina Lebedewa mit der Vorstellung des einzigen vom Verfasser selbst illustrierten Kinderbuchs »Wunderbare Abenteuer« in einer zweisprachigen Neuausgabe. (jW)