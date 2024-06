1899, 22. Juni: Der französische Sozialist Alexandre Etienne Millerand nimmt gegen den Willen der Sozialistischen Partei das Amt des Handelsministers in der linksbürgerlichen »Regierung der Verteidigung der Republik« unter Ministerpräsident Pierre Waldeck-Rousseau an. 1904 wird er aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen, weil er sich immer weiter von linken Positionen entfernt. Später werden auch die revisionistischen Vertreter der deutschen Sozialdemokratie als »Millerandisten« bezeichnet.

1919, 21./22. Juni: Aus Protest gegen die Überteuerung von Lebensmitteln auf dem Mannheimer Wochenmarkt stürmen Jugendliche einen Lebensmittelgroßhandel in der badischen Stadt. Auch eine Polizeiwache wird demoliert. Die Regierung in Karlsruhe vermutet einen kommunistischen Putschversuch und fürchtet ein Wiederaufleben der bis in den Februar hinein existierenden kurzlebigen Räterepublik Kurpfalz. Polizei und Mitglieder der Mannheimer Volkswehr erschießen elf Demonstranten, mehr als 100 werden verletzt.

1959, 19. Juni: Die französische Polizei beschlagnahmt das zwei Tage zuvor in Paris erschienene Buch »La Gangrène« (»Der Wundbrand«), in dem algerische Studenten detailliert über Folter durch die Nationalpolizei berichten. Kurz darauf erscheint eine Übersetzung des verbotenen Bandes im Ostberliner Aufbau-Verlag.

1994, 14. Juni: Bundeskanzler Helmut Kohl eröffnet das Haus der Geschichte in Bonn, das auf seine Initiative hin seit 1986 aufgebaut worden ist. Die Ausstellung bildet die Geschichte der Bundesrepublik auf Basis eines grundsätzlich antikommunistischen Narrativs ab. Mit 850.000 Besucherinnen und Besuchern, darunter zahlreiche Schulklassen, ist das Haus der Geschichte eines der meistbesuchten Museen Deutschlands.

1999, 19. Juni: Die Bildungsminister der EU-Staaten unterzeichnen die sogenannte Bologna-Deklaration. Sie verpflichten sich mit der Erklärung, eine EU-weite Hochschulreform in Gang zu setzen, die vergleichbare Studienabschlüsse und ein praxisnäheres Studium gewährleistet. In der Bundesrepublik wird die Reform 2002 mit einer Änderung des Hochschulrahmengesetzes auf den Weg gebracht, die die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen regelt. Die Bologna-Reform steht seitdem u. a. wegen starker Verschulung des Studiums und der Ausrichtung der Universitäten auf die Interessen von Unternehmen vielfach in der Kritik.