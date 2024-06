ZUMA Press/imago/Montage jW

»Der Maßstäbe setzte«

Zu jW vom 12.6.: »Das Urteil der Geschichte«

Friedrich Wolff war ein großartiger Kollege und langjähriger lieber Freund. In seiner bescheidenen, aber auch konsequenten Art war er Vorbild für mich und viele meiner Berufskollegen. Er war ein Anwalt, der Maßstäbe setzte und für den Strafverteidigung immer eine besondere Herausforderung gewesen ist. Nach 1990 wurde Friedrich Wolff nicht müde, die bundesdeutsche Justiz kritisch zu beleuchten und die gesellschaftlichen Zusammenhänge zwischen Recht und Politik aufzuzeigen. Seine Bücher geben einen Eindruck von einem langen Berufsleben in den Kämpfen unserer Zeit. Ich werde ihn sehr vermissen.

Ralph Dobrawa, Gotha

Stadtplage des Tages

Zu jW vom 10.6.: »Landschaftsplage des Tages: E-Scooter«

Da kann ich nur jedes Wort in diesem Porträt von Oliver Rast unterschreiben. Wobei die E-Raser eher die Städte und Städter als die Landschaften plagen. Nicht, dass ich die Dinger hasse. Aber dieses Spaßverkehrsmittel gehört auf Spaßbahnen. So wie man Minigolf oder Fußball auch nicht auf dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone spielt, so gehört auch dieses Gerät auf dafür reservierte Flächen. Vorausgesetzt, die Nutzer zahlen die entsprechenden Kosten. Ein Job der Öffentlichkeit und des Steuerzahlers ist das nicht. Es gibt die geradezu (nicht nur vergleichsweise) geniale Erfindung Fahrrad. Das kann fast alles, was der E-Roller kann, besser und sicherer.

Stephan Krüger, Neumarkt in der Oberpfalz

Autoplage

Zu jW vom 10.6.: »Landschaftsplage des Tages: E-Scooter«

Man muss diese Roller nicht schön finden. Aber da sind dem Autor die Dimensionen verrutscht. Bei »Landschaftsplage« denke ich eher an die Millionen Autos, die die Städte verstopfen. Auf der Fläche, die nur eine dieser Blechkisten beansprucht, könnte man wahrscheinlich zehn oder fünfzehn dieser Roller hinstellen. Vor achtzig oder hundert Jahren sprach Bertolt Brecht von der »Unbewohnbarkeit der Städte«. Was würde er wohl heute sagen, angesichts der Blechlawinen, die sich täglich durch Stadt und Land wälzen?

Franz Schoierer, per E-Mail

Gute Politik vor Ort

Zu jW vom 11.6.: »Marginal in Marzahn«

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Rostock: Hier hat die Linke 14,4 Prozent in der Bürgerschaft geholt und liegt klar vor dem BSW. Das liegt daran, dass gute Leute vor Ort mit SPD und Grünen zusammen linke Realpolitik gemacht haben, zum Beispiel den Ausverkauf kommunalen Eigentums verhindert. Aber vor allem schafft man es hier, sich klar von Putins Krieg zu distanzieren. Wer nach dem Überfall auf die Ukraine immer noch Sympathie für Putin aufbringt, wählt ohnehin BSW oder gleich AfD. Die einzige Chance für die Linke ist, Menschen anzusprechen, die wirtschaftlich, sozial bis sozialistisch, aber gesellschaftlich liberal denken und bei der populistischen Rechtsoffenheit des BSW Bauchschmerzen bekommen. Man durfte heute lesen, dass Frau Wagenknecht als Grund für die Nichtzusammenarbeit mit der AfD deren Ablehnung des Mindestlohns vorbringt, nicht etwa deren Markenkern Ausländerfeindlichkeit.

Hagen Radtke, Rostock

Mangelnde Aufarbeitung

Zu jW vom 11.6.: »Marginal in Marzahn«

Nico Popp hat es auf den Punkt gebracht. Ganz ohne Häme sehe ich den Niedergang der Partei die Linke als Resultat der unfähigen Aufarbeitung der vergangenen Wahlen. Ursachen wurden nicht konsequent benannt und man hat sich auf Sahra Wagenknecht eingeschossen. Klare politische Grundhaltungen gingen in diesem unnötigen Streit verloren. Die mittlerweile zu einer Westpartei mutierte Linke erreicht die Menschen, vor allem im Osten, nicht mehr. Festhalten an Posten und Treten nach Sahra Wagenknecht wird da nicht helfen, aus der Versenkung wieder aufzutauchen. Schade um viele aufrichtige Menschen, die ihre Kraft und Zeit dieser Partei gewidmet hatten.

Kora Brandner, per E-Mail

»Auslöschen der Erinnerung«

Zu jW vom 6.6.: »Zeichen auf Freispruch im Fall K.«

Der Mord an Benno Ohnesorg (vergessen?), die drei Schüsse auf Rudi Dutschke (vergessen?), die Menschenjagd auf Haschrebellen und Jugendliche, Folter an Mitgliedern der »Bewegung 2. Juni«, die Rote Armee Fraktion, die folgende Hausbesetzerbewegung und nun als vorläufiger Schlusspunkt in einer langen Reihe von geschichtsfernen, Demokratie verhindernden Aktionen, das Verbot das Indymedia-Archiv zu verlinken, oder auch die Beobachtung von junge Welt sowie einer Vielzahl anderer Medien durch den Verfassungsschutz. Der rigorose Versuch des Auslöschens der Erinnerung für alle Zeit dient vorrangig dem Zweck, den Zugang zu Quellen und Zeitzeugen einer demokratischen Volksbewegung »von unten« zu schließen. Was als Quellen bleibt, sind die Hasskampagnen aus der Falschgoldfestung, dem Springer-Hochhaus mit einer Ansammlung von weiteren Medien, die seit Jahrzehnten alle Spielarten der Geschichtsverfälschung und Hasspropaganda nutzen. Akademikern wie Kraushaar kommt dabei eine besondere Rolle zu. Viele schaffen es auch in der jüngsten Zeit immer wieder, mindestens Lückenhaftes gegen Palästinenser in Umlauf zu bringen. Es gab seit den Gründungstagen der Republik die millionenfache Forderung: »Nie wieder Krieg!« in Ost und West und wirklich sehr beeindruckende, große Demokratiebewegungen. Historiker sollten, um ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, das Archiv unter Schutz stellen und den öffentlichen Zugang möglich machen. Das wäre eine besondere Form von »Denkmalschutz«. Justitia könnte sich der Organisierten Kriminalität, dem Menschenhandel mit Prostituierten zuwenden. Claudia Roth bemüht sich um die Einrichtung einer Zensuradministration. Amtsnah versteht sich und untertänigst sowieso in welcher Erscheinungsform auch immer, die vorab das kulturelle Geschehen in Deutschland vorprüfen soll. Dabei hat natürlich nicht das israelische Volk ein Mitbestimmungsrecht, sondern die amtierenden Staatslenker, wie rechtsradikal sie auch immer in Erscheinung treten.

Peter Groß, Bodenseekreis