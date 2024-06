IMAGO/ABACAPRESS Mit Musik und trojanischem Pferd: Gipfelprotest in Brindisi

Es sollte ein Signal sein gegen das nur wenige Kilometer entfernt stattfindende luxuriöse Abendessen der G7-Staatsoberhäupter im schwäbischen Schloss von Brindisi: Am Donnerstag abend fanden sich Hunderte Menschen auf dem zentralen Platz der süditalienischen Stadt Brindisi, der Piazza della Vittoria, ein. Eingeladen hatte die »No G7 Initiative« zu einem »Gegen-Dinner für die Armen«. Das Ansinnen der Organisatoren: »Zu unserem Abendessen laden wir alle Menschen ein, die daran glauben, dass eine andere, gerechtere Welt möglich ist. Diejenigen, die die Welt mit Kriegen und Klimakrise aushungern, sind hier in Brindisi nicht willkommen.« Gemeint waren die Teilnehmer des noch bis diesen Sonnabend andauernden G7-Gipfels in der Region.

Ausgangspunkt diverser Protestaktionen ist ein Camp in der Nähe von Lecce, auf dem sich bis Donnerstag bereits rund 200 italienische und internationale Aktivisten versammelt hatten. Es sollte auch Ort sein für verschiedene Workshops und die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Kämpfen, darunter jenem für antikoloniale Gerechtigkeit und Schuldenstreichung für den globalen Süden.

Auch eine Gruppe von »Debt for Climate« machte sich mit einem drei Meter großen trojanischen Holzpferd von dem Protestcamp auf den Weg zum Protestauftakt in Brindisi. Mit dem Pferd wollen die Aktivisten den Widerspruch zwischen Schein und Sein der G7 aufzeigen. Eine der Mitstreiterinnen erklärte dazu: »Die G7 stellen sich als Forum, das die Probleme der Welt und des globalen Südens erkennt und lösen will, dar. In Wirklichkeit sind sie aber eine undemokratische Gegenreaktion, gegen die in den 1970ern von den G77 angestrebte solidarische Neue Internationale Wirtschaftsordnung.«

Doch schon gleich zu Beginn der Fahrt wurden die Aktivisten über 80 Minuten lang grundlos von der Polizei kontrolliert und festgehalten. Eine zweite circa 50minütige Polizeikontrolle kurz vor Brindisi führte schließlich dazu, dass die eigentlich knapp unter einer Stunde dauernde Fahrt zu einem mehr als dreistündigen Unterfangen wurde. Einer der Aktivisten kommentierte das mit den Worten: »Diese Einschränkung unserer Versammlungsfreiheit überrascht uns natürlich nicht. Was uns aber besonders wütend macht, ist, dass diese Repressionen dazu geführt haben, dass einer unserer Freunde aus dem globalen Süden seine Reise nach Brindisi vorzeitig abbrechen musste und somit die Stimmen des globalen Südens noch weiter eingeschränkt und unterrepräsentiert wurden.«

Einige Kritiker der Veranstaltung hatten nur eine kurze Anreise, denn der Gipfel löste auch bei den Einwohnern Protest aus. »Es fühlt sich an wie eine Besatzung, du kannst nirgends hingehen, wo du sonst hingehst«, berichtete Leonardo, einer der lokalen Protestteilnehmer. »Der Gipfel hindert die Menschen daran, ans Meer zu fahren«, ergänzte Anwohner Adriano. Doch der Unmut geht weit über die unmittelbaren Belastungen durch den Gipfel hinaus: »Meloni hat das Bürgergeld gestrichen, per SMS. Von einem Tag auf den anderen«, so Leonardo zu der von der Premierministerin im August 2023 durchgeboxten Maßnahme. Adriano weiter: »Wir haben schlechtere Löhne als früher, auch wenn die Gegend touristischer geworden ist und mehr Geld hereinkommt – denn die Preise sind in die Höhe geschossen.« Dazu kommt die angespannte Wohnsituation: »Es wird immer schwieriger, eine Wohnung für die hier lebenden Menschen zu finden – die Mietpreise steigen in ganz Apulien. Statt günstigem Wohnraum wird Platz gemacht für Profit aus der Restaurierung und dem Verkauf von Häusern«, erklärte Protestteilnehmerin Blu. Auf die Frage, was für Adriano der Protest ausmache, antwortete er: »Wenn man heute gegen die G7 protestiert, protestiert man dagegen, dass nur wenige von dem Wohlstand profitieren, der in diesem Land herrscht.«

Die größte Demonstration gegen den Gipfel ist für diesen Sonnabend in der Kleinstadt Fasano geplant, die G7-Staats- und Regierungschefs tagen dann nur wenige Kilometer entfernt im Luxusressort Borgo Egnazia. Angeführt werden soll die Demonstration von dem trojanischen Holzpferd der Aktivisten von »Debt for Climate«.