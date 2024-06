El Tayeb Siddig/REUTERS Dringend auf humanitäre Hilfe und ein Ende des Krieges angewiesen: Essensausgabe in Omdurman (3.9.2023)

Seit einem Monat eskalieren die Kämpfe im Norden Darfurs, mehr als eine Million Menschen sitzen in der umkämpften Regionalhauptstadt Al-Faschir in der Falle. Am Donnerstag hat nun der UN-Sicherheitsrat mit 14 Stimmen eine Resolution zu Sudan verabschiedet. Großbritannien habe sie »eingebracht, um einen lokalen Waffenstillstand in der Gegend um Al-Faschir zu erreichen und die Voraussetzungen für eine Deeskalation im ganzen Land zu schaffen und letztlich Leben zu retten«, erklärte dessen UN-Botschafterin Barbara Woodward. Russland enthielt sich. Seine Vertreterin, Anna Jewstignejewa, merkte an, dass die Resolution »im Widerspruch zur Realität vor Ort« stehe und die Ansichten der Sudanesen selbst ignoriere. Zudem seien »keine substantiellen Vorschläge« zur Beendigung des Krieges enthalten.

Der läuft seit April 2023, als die paramilitärischen Rapid Support Forces ihre Loyalität zu De-facto-Präsident, General Abdel Fattah Al-Burhan, aufkündigten und von der Hauptstadt Khartum ausgehend, marodierend durch das Land zogen. Mindestens 14.000 Menschen wurden seither getötet, mit 9,1 Millionen Menschen verzeichnete Sudan nach UN-Angaben die höchste Zahl Binnenvertriebener, die jemals gemeldet wurde. Und wie die Hilfsorganisation Care am Freitag mitteilte, löst die jüngste Eskalation der Gewalt in Al-Faschir erneut Flüchtlingsströme ins 300 Kilometer entfernte Ostdarfur aus. Auf der Fluchtroute herrschten über 50 Grad Celsius, den Menschen fehle Nahrung und sauberes Wasser.

Gleichentags meldete »Ärzte ohne Grenzen«, dass nur noch eines der drei Krankenhäuser in Al-Faschir in Betrieb sei. Die Situation sei »chaotisch«, so Notfallleiter Michel-Olivier Lacharité. Zehntausende versuchten in das Vertriebenenlager Zamzam, etwa 15 Kilometer vor der Stadt gelegen, zu gelangen. Dort befänden sich bereits 300.000 Schutzsuchende, mehr Maßnahmen seien erforderlich. Das UN-Nothilfebüro hatte jedoch am Dienstag erklärt, dass der diesjährige humanitäre Aufruf für den Sudan nur zu 16 Prozent finanziert sei. Es sei eine »unglaubliche Herausforderung«, »eine Hungersnot abzuwenden und die dringendsten humanitären Bedürfnisse im Sudan zu lindern«.