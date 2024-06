NurPhoto/IMAGO »Skaleneffekte genutzt«: E-Autos vor dem Export nach Übersee in Suzhou, Provinz Jiangsu

Die EU-Kommission droht der chinesischen Regierung, schon ab dem 4. Juli die Zölle auf Elektroautos aus der Volksrepublik deutlich anzuheben. Bis zu 38,1 Prozent sollen Importeure zahlen müssen, wenn mit Beijing keine andere Lösung gefunden werde. Bisher wird auf E- Autos aller Marken einheitlich eine Einfuhrgebühr von zehn Prozent erhoben. Künftig sollen auf Wagen von BYD 17,4 Prozent, bei Geely 20 Prozent und auf Produkte des langjährigen VW-Partners SAIC 38,1 Prozent draufgeschlagen werden. Die Kommission begründet ihr Vorgehen damit, dass »die Wertschöpfungskette für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (…) in China von unfairen Subventionen profitiert«. Herstellern in der EU entstehe dadurch ein wirtschaftlicher Schaden. Betroffen wären auch EU-Konzerne wie Daimler, VW oder Renault, die einen Teil ihrer E-Autos in China produzieren und von dort in die Union einführen. Für ihre Wagen würde ein Aufschlag von 21 Prozent fällig.

Nach den Lissabonner Verträgen ist die Kommission für die internationale Handelspolitik zuständig. Allerdings haben die neuen Zölle zunächst vorläufigen Charakter und sollen offensichtlich als Druckmittel in den Gesprächen mit den chinesischen Herstellern eingesetzt werden. Bevor sie permanent in Kraft treten könnten, müssten die Regierungen der Mitgliedsländer noch per qualifizierter Mehrheit zustimmen, das heißt, für die Annahme des Vorschlags der Kommission wäre die Zustimmung von 55 Prozent der Mitgliedsregierungen notwendig, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren.

Die chinesische Regierung hatte die Vorwürfe bereits im Vorfeld der Brüsseler Ankündigung wiederholt zurückgewiesen. Entsprechend harsch fiel am Donnerstag die Reaktion aus: »China behält sich das Recht vor, bei der Welthandelsorganisation Klage einzureichen, und wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschieden zu verteidigen«, erklärte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, He Yadong. Eine »für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit« werde durch diesen »offensichtlichen Akt des Handelsprotektionismus« gestört.

Kritik kommt auch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und dem Verband der Automobilindustrie (VDA). »Zusätzliche Zölle auf E-Pkw aus China sind das falsche Instrument. Sie helfen nicht, die Klimaziele zu erreichen und die Transformation zu unterstützen. (…) Nur mit offenen, weltweiten Absatzmärkten können Skaleneffekte genutzt und in der Folge mehr E-Autos auf die Straßen gebracht werden«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der BDEW-Vorsitzenden Kerstin Andreae und der VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigte sich besorgt. »Die von der EU-Kommission angekündigten Zölle auf E-Autos aus China werden für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft nicht ohne Folgen bleiben«, warnt DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Zum einen treffe dieser Schritt auch deutsche Autohersteller in China, zum anderen bahnten sich mit den angekündigten Gegenmaßnahmen Chinas weitere Handelshemmnisse für die deutsche Wirtschaft an. Ähnliches ist nach Agenturberichten aus den Konzernzentralen von VW und BMW zu hören. Treier hat derweil auch grundsätzliche Befürchtungen: »Die EU muss aufpassen, nicht zwischen die geopolitischen Mühlen seiner zwei wichtigsten Handelspartner zu geraten.«

Skeptische Stimmen sind auch aus der Bundesregierung zu hören, deshalb ist derzeit nicht unbedingt sicher, dass es in der EU eine qualifizierte Mehrheit für dauerhafte Strafzölle gäbe. Widerspruch kommt auch aus Stockholm und Budapest; die französische Regierung gehört hingegen zu den starken Befürwortern der neuen Zölle.

Nach einer Analyse der Rhodium Group hatten in der Volksrepublik hergestellte Elektro-Pkw 2023 einen Marktanteil von 19 Prozent in der EU. Etwa die Hälfte davon kam von chinesischen Herstellern und je 25 Prozent waren Teslas bzw. Produkte europäischer Autokonzerne.