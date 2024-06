Robert Fico via Facebook/via REUTERS Nach dem Attentat: Der slowakische Premierminister Fico wendet sich in einem Video erstmals wieder an die Öffentlichkeit (Bratislava, 5.6.2024)

Vier Wochen nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico geht dessen Regierung juristisch gegen deren Waffenlieferung an Kiew vor. Verteidigungsminister und Vizepremier Robert Kaliňák beschuldigte am Mittwoch seinen von 2020 bis zum Mai 2023 amtierenden Vorgänger Jaroslav Naď, illegal alle 13 Kampfjets der slowakischen Luftwaffe vom Typ MiG-29 sowie ein Flugabwehrsystem vom Typ S-300 an Kiew verschenkt zu haben. Die Flugzeuge waren 2022 außer Dienst gestellt worden. Nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Oktober stoppte die Fico-Regierung die staatliche Militärhilfe für Kiew, erlaubt aber weiterhin Lieferungen privater Waffenproduzenten.

Das tschechische Nachrichtenportal Iroszhlas zitierte am Mittwoch Kaliňák mit den Worten: »Eine solche verfassungswidrige Schwächung der Streitkräfte kann in unserem politischen Vokabular nicht anders als als Landesverrat bezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob das auch die Tatbestände dieses Verbrechens erfüllt, aber er ist eine Person, die nationale Werte verraten hat.« Naď war Mitglied einer Übergangsregierung, die laut Verfassung keine grundsätzlichen Entscheidungen in der Außenpolitik treffen durfte. Am Mittwoch erklärte Naď zu dem Vorwurf, die Spende nicht rechtlich überprüft zu haben, das »selbstverständlich« getan zu haben. Auf dieser Grundlage habe die Regierung der Unterzeichnung eines internationalen Abkommens zum Technologietransfer zugestimmt, »wozu sie berechtigt war«. Eine Strafanzeige in dieser Sache sei bereits »vom Tisch gefegt« worden. Am Donnerstag legte er im slowakischen Fernsehen Dokumente vor, die seine Position stützen sollen. Er erklärte, Kaliňák lüge. Laut Naď ist die Schenkung der Flugzeuge nicht nur eine moralische Frage, sondern auch eine Frage der klaren Definition der Slowakei in der westlichen Welt: »Weil alle westlichen Länder, sogar Ungarn, der Ukraine geholfen haben.«

Fico war am 15. Mai von einem Gegner seiner Politik gegenüber EU und Ukraine auf offener Straße niedergeschossen worden und hatte schwerverletzt überlebt. Am Mittwoch vergangener Woche meldete er sich in einem Video in der Öffentlichkeit zurück. Der Regierungschef erklärte unter anderem, es handle sich beim Täter nicht um einen »einsamen Wolf«, der Anschlag sei das Ergebnis einer frustrierten Opposition, der von George Soros alimentierten slowakischen Medien sowie aus dem Ausland finanzierter Nichtregierungsorganisationen. Unterstützt werde diese Allianz von der EU und der NATO, die in bezug auf den Ukraine-Krieg nur eine Meinung zulasse. Er habe aber schon 1999 die NATO-Bombardierung Belgrads abgelehnt, sich 2003 geweigert, slowakische Soldaten in den US-geführten Irak-Krieg zu schicken und sich 2015 gegen die Migrationspolitik der EU gewandt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe er sich gegen Militärhilfe an Kiew gewandt. Er beschuldigte die Opposition, die Verteidigungsfähigkeit der Slowakei geschwächt zu haben und nun – ebenso wie EU und NATO – die Ergebnisse der Wahlen zum Parlament im September 2023 und des von ihm gestützten Peter Pellegrini zum Präsidenten im April nicht zu respektieren.

Fico hatte Ende Februar international Aufsehen erregt, als er vor einer Unterstützerkonferenz für die Ukraine in Paris vor einer »gefährlichen Eskalation der Spannungen« mit Russland gewarnt hatte. Die Tagesordnung der Konferenz lasse einem »einen Angstschauer über den Rücken laufen«. Das Wort »Frieden« sei in den Ankündigungen nicht einmal erwähnt, statt dessen seien lauter Pläne angedeutet, die mit »riesigen Sicherheitsrisiken« verbunden seien. Fico nahm damals die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorweg, einzelne Länder seien offenbar bereit, eigene Soldaten direkt in die Ukraine zu schicken.

Das slowakische Parlament verabschiedete laut dem Internetportal ­pravda.sk am Donnerstag ein Gesetz, das eine Reduzierung der Hilfszahlungen an ukrainische Flüchtlinge vorsieht. Die Slowakei hat rund 120.000 Flüchtlinge registriert, das sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung.