Akhtar Soomro/REUTERS Ausgelassene Freude nach dem Freispruch Khans in der Affäre um angeblichen Geheimnisverrat (Karatschi, 3.6.2024)

Ist Imran Khan, der frühere pakistanische Premierminister und noch immer De-facto-Oppositionsführer, demnächst tatsächlich frei? Zumindest zerbröseln derzeit scheinbar einer nach dem anderen die zahlreichen Vorwürfe, zu denen der Spitzenpolitiker mit Dutzenden Klagen überzogen worden war. Jüngstes Beispiel ist die Entscheidung eines lokalen Gerichtes in Islamabad vom Donnerstag, Khan, Exaußenminister Schah Mahmud Kureschi und andere Mitglieder seiner Partei Pakistan Tereek-e-Insaf (PTI) von der Anklage freizusprechen, bei ihrem »Azadi March« (Freiheitsmarsch) im Mai 2022 gegen Gesetze zur Sicherung der öffentlichen Ordnung verstoßen und sich des Vandalismus schuldig gemacht zu haben. Mit dem Marsch auf die Hauptstadt wollten Khan und die PTI seinerzeit gegen seine im Monat zuvor erfolgte Entmachtung mittels Misstrauensvotum und die neue Koalitionsregierung seiner Gegner protestieren. Rund um den Marsch hatte es diverse Anzeigen gegen den Parteichef und andere Anführer gegeben. Ein weiteres Verfahren dazu war bereits am 3. Juni mit Freispruch beendet worden.

Während es sich in diesen Fällen um vergleichsweise kleine Delikte handelt, hatte der Exkricketstar, der nach dem Ende seiner sportlichen Karriere in die Politik gewechselt war und mit seiner gerne als »populistisch« bezeichneten PTI bei der Wahl 2018 siegte, vor wenigen Tagen erst den bisher größten Erfolg seiner Verteidigung vor den Gerichten errungen, als im Berufungsverfahren das Urteil aus einem hochkarätigen Prozess wegen des angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen gegen ihn und Kureschi aufgehoben wurde. Statt zehn Jahren Haft hätte ihm in diesem Fall schlimmstenfalls sogar die Todesstrafe gedroht. Kernpunkt der Anklage war eine Depesche aus der pakistanischen Botschaft in Washington zur Verwicklung der USA in ein Komplott zu seinem Sturz als Premier. Auch in einem angeblichen Korruptionsfall ist das Urteil in der Berufungsdistanz inzwischen aufgehoben. Seit einer Weile befindet sich Khan, den seine Gegner auf juristischem Wege kaltstellen wollten, damit in den Berufungsinstanzen eher auf der Siegesstraße. Mehrfach wurde dabei von den höherrangigen Richtern schon kritisiert, mit welcher Hektik die Urteile teils ergangen waren.

Das nunmehr wichtigste Verfahren, weshalb er vorerst weiter hinter Gittern sitzt, ist eher privater Natur: Es geht um den angeblichen Verstoß gegen das islamische Eheschließungsrecht, als Khan und seine dritte Frau Buschra Bibi 2018 heirateten. Sieben Jahre Haft wurden dafür gegen beide verhängt. Geklagt hatte Buschra Bibis Exmann Khawar Maneka, der seine Rechte verletzt sah. Es geht um die korrekte Einhaltung der dreimonatigen Karenzzeit (arabisch Nikah) zwischen Scheidung und einer neuen Eheschließung – in dieser darf der frühere Ehemann versuchen, seine Frau zurückzuholen. Vor Gericht ging es, weil sich danach die einzuhaltenden Fristsetzungen richten, um solch intime Details wie den Monatszyklus Buschra Bibis. »Das Urteil ist mit unserem Blut geschrieben«, hatten feministische Gruppen deshalb auch kurz nach dem Urteil bei einer Protestaktion bekundet – die zugrunde liegenden Vorschriften seien unfair gegenüber Frauen, das Gerichtsverfahren somit extrem übergriffig und würdeverletzend. Der Zeitpunkt von Monatsblutungen einer Frau dürfe kein Thema für Gerichte sein.

Der Islamabad High Court (IHC) hat nun das Ergänzende Sitzungsgericht, dem vom IHC selbst in einer früheren Anordnung das Berufungsverfahren übertragen wurde, angewiesen, binnen eines Monats abschließend zu entscheiden. Eine mögliche Urteilsaufhebung könnte es schon binnen zehn Tagen geben.