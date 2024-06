Steinach/IMAGO Schneckenpost wird zum Standard, Normaltempo deutlich teurer: Modernisierter Briefkasten

Die Ampelregierung hat eine Verschlechterung von Briefsendungen auf den Weg gebracht. Die Mehrheit ihrer Fraktionen stimmte am Donnerstag im Bundestag für das »Postrechtsmodernisierungsgesetz« (PostModG). Für Postkunden bedeutet dieses, künftig noch länger auf wichtige Briefe und abonnierte Druckschriften warten zu müssen. Galt bei der bisherigen Vorgabe aus den 1990er Jahren, dass das Gros der Postsendungen einen Werktag nach Einlieferung, die übrigen zwei Tage später beim Empfänger eintreffen sollten, wird diese Spanne deutlich ausgedehnt.

Am vierten Werktag nach dem Einwurf soll ein Brief beim Adressaten sein. Schon heute kann wegen des auch bei der Post AG verbreiteten Personalmangels von einer Zustellung nach einem oder zwei Tagen oft nicht die Rede sein. Demnächst werden Postkunden also noch länger auf ihre Briefe und Zeitungen warten. Die Post muss künftig auch nicht mehr an sechs Tagen in der Woche zugestellt werden.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Bundeskabinett den vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegten Gesetzentwurf abgenickt. Ziele des neuen Postgesetzes seien, weiterhin »flächendeckend angemessene und ausreichende Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen« sicherzustellen und »den fairen Wettbewerb« zu fördern. »Daneben zielt das Gesetz zukünftig aber auch auf angemessene Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige Beförderung von Briefen und Paketen.«

So werde die im Koalitionsvertrag vereinbarte »sozial-ökologische Transformation des Postsektors« verwirklicht. Würde mit größerem Zeitabstand zur Einlieferung zugestellt, ließen sich viele CO2-emittierende Postflugzeuge einsparen, lautet ein Argument. Außerdem schreibe heute kaum noch jemand Briefe, auch amtliche Schreiben und Rechnungen würden zunehmend elektronisch versendet. Zugleich hätten die Zusteller wegen grassierender Onlinebestellungen immer mehr Päckchen und Pakete zu den Kunden zu transportieren.

In diesem Bereich könnte es eventuell eine Verbesserung für die Beschäftigten geben. Ein Zusteller soll künftig nur Pakete mit einem Gewicht von bis zu 20 Kilogramm allein zum Kunden schaffen müssen. Bisher lag die Obergrenze bei 31,5 Kilo. Über 20 Kilogramm schwere Sendungen, jährlich derzeit etwa 175 Millionen Pakete, sollen künftig von zwei Beschäftigten bewegt werden. Das hatte neben dem Bundesrat auch die Gewerkschaft Verdi gefordert.

Im ursprünglichen Regierungsentwurf war nur von »technischen Hilfsmitteln« beim Transport der schweren Pakete die Rede, nicht von einer Doppelbesetzung. Die technischen Hilfsmittel haben es auch in das verabschiedete Gesetz geschafft, so dass ungewiss bleibt, ob künftig regelmäßig zwei Zusteller die schwere Fracht zu den Kunden wuchten. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis hatte sich bei der parlamentarischen Anhörung im März bereits skeptisch zu den nicht weiter definierten »technischen Hilfsmitteln« geäußert: »Ich hoffe, Sie meinen nicht die gute alte Sackkarre, denn die gibt es schon.« Die Unklarheit hat Bestand – die Ampel darf sich bis Ende des Jahres Zeit lassen, die »Hilfsmittel« mittels einer Verordnung zu definieren.

Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf vor allem bessere Arbeitsbedingungen, etwa »ein Verbot des Einsatzes von Fremdpersonal im Kernbereich der Zustellung auf der sogenannten letzten Meile«, gefordert, um so Subunternehmen außen vor zu halten, die zu Lasten der Arbeitsbedingungen die Kosten niedrig halten wollten. Die Bundesregierung hielt das in der neuen Regelung nun nicht für erforderlich.