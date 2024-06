Hausdurchsuchung bei AfD-Politiker Bystron

Berlin/München. Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechlichkeit gegen Petr Bystron haben Ermittler nach Informationen der dpa am Donnerstag die Wohnadresse des AfD-Bundestagsabgeordneten in Berlin durchsucht. Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte auf Anfrage weitere Durchsuchungen im Zuge eines Verfahrens wegen Geldwäsche und Bestechlichkeit, »um weitere Beweismittel sicherzustellen«. Bereits im Mai hatten bayerische Ermittler unter anderem Bystrons Abgeordnetenbüro im Bundestag durchsucht. Seine Immunität war zuvor aufgehoben worden. Die Durchsuchungsaktion in Berlin kam wenige Wochen bevor die Ermittler im Fall Bystron wegen dessen Wechsels ins EU-Parlament eine Zwangspause einlegen müssen. (dpa/jW)