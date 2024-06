ITAR-TASS/IMAGO

Armeniens Hauptstadt Jerewan ist am Mittwoch erneut von Protesten erfasst worden, die auch am Donnerstag fortdauerten (Bild). Anlass war eine Erklärung von Regierungschef Nikol Paschinjan, nach der ein Friedensvertrag mit Aserbaidschan vor dem Abschluss stehe. Die Demonstranten werfen Paschinjan Verrat vor und fordern seinen Rücktritt. Am Donnerstag kündigte Paschinjan an, dass Armenien ein Militärbündnis mit Russland verlassen werde, nachdem Moskau eine Besetzung der Enklave Bergkarabach durch Aserbaidschan nicht verhindert hatte. (Reuters/jW)