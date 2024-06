EU beziffert Strafzölle für E-Autos aus China

Brüssel. Die EU-Kommission droht China mit hohen Zöllen auf E-Autos ab Juli. Diese könnten bis zu 38,1 Prozent betragen, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Die Volksrepublik betreibe Wettbewerbsverzerrungen durch hohe staatliche Subventionen, so die Begründung. Brüssel folgt damit Washington, das die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge unlängst auf 100 Prozent vervierfacht hatte. Die deutsche Autobranche kritisierte die Ankündigung. Beijing kündigte an, seine Interessen entschiede zu verteidigen. (Reuters/jW)