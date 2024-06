Nigeria: 26 Tote nach Überfall auf Dorf

Abuja. Bei einem Überfall auf ein Dorf im Nordwesten Nigerias haben Bewaffnete 26 Menschen getötet und Dutzende verschleppt, wie die Agentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf einen Polizeibericht vom Vortag mitteilte. Demnach seien Angreifer am Sonntag abend mit Motorrädern in das Dorf Gidan Boka im Bezirk Kankara eingedrungen und hätten 26 Menschen erschossen, darunter mehrere Polizisten und Mitglieder einer Bürgerwehr. Dutzende Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, seien verschleppt worden. Im Nordwesten und im Zentrum Nigerias kommt es immer wieder zu Entführungen. Bewaffnete Gruppen haben es meistens auf Schulen, Dörfer oder Schnellstraßen abgesehen, wo sie rasch eine große Zahl von Menschen in ihre Gewalt bringen können, um anschließend Lösegeld für sie zu verlangen. (AFP/jW)