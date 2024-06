Tahir-Elçi-Mord: Freispruch für Polizisten

Diyarbakır. Ein Gericht im südosttürkischen Diyarbakır hat am Mittwoch drei türkische Polizisten vom Vorwurf der »bewussten fahrlässigen Tötung« des ehemaligen Präsidenten der dortigen Anwaltskammer, Tahir Elçi, freigesprochen. Der Menschenrechtsaktivist war am 28. November 2015 während einer Friedenskundgebung im Altstadtviertel Sur von Unbekannten erschossen worden. Zuvor war er ins Fadenkreuz nationalistischer Kreise geraten, da er in einer Fernsehsendung erklärt hatte, die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sei keine terroristische Vereinigung. Behörden beschuldigten dennoch die PKK, Elçi erschossen zu haben. (jW)