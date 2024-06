Nachschlag: Aufklärerisch investigativ

Ramadan Abed/REUTERS Welche Rolle spielte Washington bei dem verheerenden Einsatz in Nuseirat? (8.6.2024)

Imperialistische US-Außenpolitik – einfach erklärt. Welche Rolle spielte das US-Militär in der blutigen israelischen Gefangenenbefreiung in Gaza? Darüber und über vieles weitere von geopolitischem Belang diskutiert der kanadische Journalist Aaron Maté mit dem Chefredakteur des Online­mediums The Grayzone, Max Blumenthal, wöchentlich im Format: The Grayzone live. Die nachvollziehbar dargestellten Fakten liefern unabhängige Nachrichten und Investigatives zum US-Imperium. Etwa eineinhalb Stunden tauschen sich die preisgekrönten Journalisten »vom Herzen der Bestie« aus Washington D. C. über die Außenpolitik der NATO und deren Folgen in aller Welt aus. Wer das Video zum Podcast schaut, bekommt noch Text- und Videobelege präsentiert, mit der sie regelmäßig Staatspropaganda widerlegen. Dass The Grayzone daher ebenso regelmäßig mit Diffamierungen, wie zuletzt von der Washington Post (»von Iran finanziert«), überzogen wird, ist daher kein Wunder. (dw)

