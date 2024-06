Rotlicht: Sommermärchen

Bernd Müller/imago Ambivalente Heim-WM: Harmlose Freude und verbissene Befreiungsgeste

Zu Gast bei Freunden, hieß es offiziell. 2006 war das, als die Bundesrepublik zum dritten Mal nach der WM 1974 und der EM 1988 die Veranstalterin eines großen Auswahlturniers im Profifußball der Männer abgab. Mit der am kommenden Wochenende startenden EM wird sie sich zum vierten Mal in dieser Rolle befinden. Hängengeblieben vom überaus heißen Sommer ’06 sind 18 Jahre später vor allem zwei Phrasen: der selbst verliehene Ehrentitel »Weltmeister der Herzen« (das Turnier hatte ja wer anderes gewonnen) und das Lauf­feuerwort »Sommermärchen«, das es in Nullkommanix zum Synonym des ganzen Turniers brachte.

Wer den Volksmund zum ersten Mal geöffnet hat, lässt sich oft nicht ermitteln. Hier schon. Ziemlich bald nach Turnierende war ein Film von Sönke Wortmann in die Kinos gekommen, unter dem Titel »Deutschland. Ein Sommermärchen«. Sein Genrehinweis »Doku« wirkte bizarr. Eine Doku kann kritisch (»FIFA Un­covered«, 2022), analytisch (»Take the Ball Pass the Ball«, 2018), essayistisch (»The Art of Football«, 2008) oder erzählerisch (»Frei:gespielt«, 2007) ausgelegt werden. Wortmanns »Sommermärchen« bestand im wesentlichen darin, die Mannschaft per Kamera durch das Turnier hindurch zu begleiten. Die eingespielten Interviewpassagen waren so glatt wie Gerhard Mayer-Vorfelder. Keine Untiefe, kein Bruch, kein falsches Moment wurde dem Geschehen gegönnt. Damals war mit dem »Sommermärchen« ein neues, seither oft nachgeahmtes Subgenre entstanden: der als Doku verpackte PR-Film, in Auftrag gegeben von Verbänden, Vereinen oder Spielermanagern. Will man dem »Sommermärchen« wohl, ließe es sich als naturalistisch bezeichnen, doch der unmittelbare Eindruck – wie in Hegels »Sinnlicher Gewissheit« festgehalten – ist recht eigentlich der abstrakteste. In der scheinbar unbefangenen Darstellung sind verborgene Prämissen vor kritischer Reflexion besonders sicher.

Was in der Doku und dem aus ihr abgeleiteten Schlagwort zum Ausdruck kam, war durchaus ein politisches Programm. Vorderhand harmlos gewiss – tatsächlich dominiert ja das fröhliche Gefühl, bei dem man auch eigentlich ungern stören möchte –, geht es um die Befreiung einer Nation. Von der eigenen Vergangenheit nämlich. Das »Sommermärchen« ist eine ziemlich deutliche Anspielung auf das »Wintermärchen«, ein Gegenentwurf. Heine hatte 1844 ein finsteres Verdikt über das Land gefällt, weder den Demokraten noch den Monarchisten mochte er über den Weg trauen, und zur aufkommenden Arbeiterklasse blieb er auf Distanz. Wortmann, der 2003 im »Wunder von Bern« einen noch wenigstens im Ansatz kritischen Zugriff auf deutsche Fußballgeschichte hatte, gab der Nation nun die Botschaft: Wir haben es geschafft. Ein zweites Mal nach dem unerwarteten Titel ’54 fühlten die Deutschen sich wiedergeboren. Und auch wenn man den Komplex Fußball damit überfordert und nicht in jeder Geste bewusste Handlung vermuten sollte: Politische Willensbildung hat zugleich eine weiche Seite. Wie denkbar wäre heute eine »Zeitenwende«, wenn sie lediglich gestochen formuliert worden wäre und nicht zugleich vermittelt durch ein kulturelles Weichbild, getragen von einem allgemeinen Lebensgefühl, das gerade so etwas wie die wichtigste Nebensache der Welt scheinbar unbedarft verkörpern kann?

Es ist also weniger entscheidend, ob die Vermarktungsmaschinerie des DFB, der Regisseur und das En­semble derer, die die Phrase begierig aufgriffen und forttrugen, aus politischem Vorsatz handelten, technisch gesehen wirkt sie einfach auf diese Weise. Und man kann sie als Fall von Invented tradition sehen, einer organisierten Stiftung von Tradition. Wie auch das mittlerweile wieder abgestellte Label »Die Mannschaft«, mit dem man den gewachsenen Jargon des englischen, italienischen und französischen Nationalfußballs (Three Lions, Squadra Azzurra, Équipe tricolore) im Schnellverfahren kopieren wollte.