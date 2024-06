Christian Charisius/dpa//Pool via REUTERS Energieriese RWE betreibt vor der Nordseeinsel Helgoland bereits einen Offshorewindpark

Nach einigen Jahren Stillstand geht es vor den deutschen Küsten mit dem Ausbau von Windenergieanlagen wieder voran. Gewerkschaften und Umweltverbände mahnen allerdings, die Arbeitsbedingungen und die empfindlichen Meeresökosysteme nicht aus den Augen zu verlieren. Bisher drehen sich dort Anlagen mit einer Leistung von zusammen 8,5 Gigawatt, die allermeisten davon in der Nordsee und weit draußen vor der Küste. Alle Windräder und auch die künftigen stehen außerhalb der Hoheitsgewässer in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone, deren Nutzung der Bundesrepublik vorbehalten ist. Nur in der Wesermündung steht eine Anlage dicht an der Küste.

Nun hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg den Entwurf eines Flächenentwicklungsplanes für die Offshorewindenergie in der Nordsee vorgelegt, der bei Gewerkschaften und Umweltschützern auf Kritik stößt. In einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung fordern die Deutsche Umwelthilfe, der Deutscher Naturschutzring, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft IG Metall sozial-ökologische Kriterien bei der Flächenvergabe in den Mittelpunkt zu stellen. Derzeit führe das Ausschreibungsverfahren dazu, dass sich die kapitalstärksten Bieter durchsetzen. »Die hohen Flächenpreise verstärken den Kostendruck auf Lieferkette, Industrie und Beschäftigte und begünstigen unnötig hohe Offshorestrompreise«, so die Verbände.

Der Schutz von Natur, Arten und Arbeitsplätzen spiele dagegen bei der Vergabe kaum eine Rolle. Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste: »Bei den Offshoreauktionen darf es nicht nur ums Geld, sondern muss es auch um bessere Arbeit, mehr Wertschöpfung und mehr Umweltschutz gehen. Die Bundesregierung muss bei den Ausschreibungen Kriterien vorgeben, die einen Verdrängungswettbewerb verhindern und helfen, eine Windindustrie mit guten, tariflichen Arbeitsplätzen in Deutschland und Europa zu halten. Wir erwarten auch, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz stärker berücksichtigt wird. Die Menschen, die die Energiewende draußen auf See voranbringen, müssen bestmöglich geschützt werden.«

Der energie- und klimapolitischer Sprecher der Linke-Gruppe im Bundestag, Ralph Lenkert, sieht das ähnlich: »Die Linke fordert (…), dass die Bürgerinnen und Bürger an der Wertschöpfung der neuen Energien teilhaben müssen (…). Das bedeutet vor allem, Arbeitsplätze vor Ort zu sichern und Monopolstrukturen in der Energiewirtschaft zu durchbrechen.«

Die Hochsee ist für die Windenergie besonders attraktiv, da es dort deutlich mehr und stärker weht als über Land. Anlagenbetreiber gehen auf See von 4.000 Volllaststunden im Jahr aus. Onshore, das heißt an Land, sind es nur die Hälfte. Mit einer Gigawattstunde Offshoreleistung lassen sich also jährlich vier Milliarden Kilowattstunden erzeugen, rechnerisch genug für eine Million durchschnittlicher Haushalte.

Kürzlich hat RWE den Bau neuer Windparks etwa 50 Kilometer nördlich der ostfriesischen Insel Juist angekündigt. In einem ersten Bauabschnitt werden ab 2025 44 Anlagen des dänischen Herstellers Vestas errichtet, die mit 15 Megawatt (MW) Leistung neue Maßstäbe für die deutschen Küsten setzen. Die meisten Anlagen vor den Küsten bringen es bisher auf eine Leistung von fünf MW, neuere Windräder können allerdings deutlich mehr ins Netz einspeisen. Dafür müssen sie höher sein und längere Rotorblätter haben. Die aufgenommene Energie ist nämlich zum einen von der Windgeschwindigkeit abhängig, die mit der Höhe zunimmt, und zum anderen vom Durchmesser des Rotors.

Aber der Trend geht eindeutig zu größeren Offshoreanlagen. Vor Norderney wurde vor einigen Wochen eine erste 11-MW-Anlage errichtet. Chinesische Anlagen stellen diese allerdings in den Schatten. Dort gibt es bereits 18-MW-Anlagen, mit einem Rotordurchmesser von 240 Meter. Kürzlich hat die Mingyang Smart Energy Group sogar die Entwicklung einer 22-MW-Anlage angekündigt.