Treffen der Hyänen

Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa Wolodimir Selenskij (l.), Präsident der Ukraine, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Berlin

An warmen Worten fehlt es nicht auf der sogenannten Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Aber dahinter stehen kalte Interessen. Der US-Senator Lindsey Graham hat dieser Tage ein Argument wiederholt, das auch deutsche Scharfmacher wie Roderich Kiesewetter schon vorgebracht haben: Die Unterstützung der Ukraine sei nötig, um deren reiche Rohstoffvorräte für den Westen zu sichern. Er wolle nicht, so Graham, dass »Russland diese Ressourcen mit China teilt«. Im übrigen müsse die westliche Unterstützung nicht als Zuschuss gewährt werden; die Ukrai­ne könne die betreffenden Rohstoffe ja als Sicherheit für künftige Kredite verpfänden. Was dann von ihrer »Unabhängigkeit« übrigbliebe, ist klar.

Der Bundeskanzler formulierte es zurückhaltender, aber nicht minder klar: Die Ukraine eigne sich als Standort für »aufstrebende Branchen«, zu denen Scholz die Rüstungsindustrie und die Medizintechnik zählte. Auf dem ersten Gebiet ging der Panzerbauer Rheinmetall in Vorlage und eröffnet dieser Tage in der Ukraine eine Fabrik zur Reparatur von deutschen Schützenpanzern. Vorstandschef Armin Papperger macht kein Geheimnis daraus, dass von diesem Standort aus auch der Export deutscher Rüstungstechnik unberührt von politmoralischen Vorbehalten geplant ist. Und Scholz’ Verweis auf die »Zukunftsbranche Medizintechnik« spielte dezent darauf an, dass angesichts Zehntausender Kriegsinvaliden die Ukraine auch ein lohnendes Betätigungsfeld für deutsche Prothesenbauer wie den niedersächsischen Weltmarktführer Otto Bock darstellt. Das Unternehmen wurde übrigens 1919 gegründet, als die zahllosen Invaliden des Ersten Weltkriegs schon einmal ein brachliegendes Geschäftsfeld darstellten.

Darin liegt die strategische Relevanz von Veranstaltungen wie der in Berlin. Die Bundesrepublik ist zweitgrößter Geberstaat für die Ukraine nach den USA. Geschenke werden in dieser Sphäre nicht gemacht. Der Krieg muss sich lohnen, wenigstens langfristig. Und Unterstützung heute ist die Eintrittskarte für Geschäfte morgen.

Allerdings sind die deutschen Ziele an diesem Punkt widersprüchlich. Wenn Entwicklungsministerin Svenja Schulze den Bedarf der Ukrai­ne an »Ärzten, Elektrikerinnen und Handwerkern« beschwört und der Kanzler ukrainischen Kriegsflüchtlingen einen gesicherten Aufenthaltsstatus zusichert, wenn sie in Deutschland eine geregelte Arbeit aufnehmen, schließt sich das gegenseitig aus. Schulzes Elektrikerinnen können ihre Kabel entweder in Deutschland oder in der Ukraine ziehen, aber nicht in beiden Ländern gleichzeitig. Je länger aber der Krieg am Laufen gehalten wird, desto größer wird auch der durch ihn hervorgerufene »Fachkräftemangel« in der Ukraine. Jeder gefallene Ukrainer wird in dem Beruf fehlen, den er vor dem Krieg ausgeübt hat. Aber von Verhandlungen will niemand etwas wissen.