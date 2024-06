Jan Schmidt Whitley/Le Pictorium/imago Überraschend geeint: Viele Franzosen protestierten am Montag in Paris für die linke Volksfront

Frankreichs politische Linke hat sich aufgerafft. Seit Montag abend sucht sie unter dem Kampfnamen Front Populaire (Volksfront) bei den kommenden vorgezogenen Parlamentswahlen einen zu befürchtenden Sieg des ultrarechten Rassemblement National (RN) und dessen Anführerin Marine Le Pen zu verhindern. Jean-Luc Mélenchons La France insoumise (LFI), die Sozialdemokraten des Parti Socialiste (PS), die Kommunisten (PCF), Ökologen (EE-LV) sowie die neue linke Zentrumspartei Place Publique (PP) einigten sich gegen Mitternacht auf eine gemeinsame Wahlkampfplattform. Sie will den rund 50 Millionen Wahlberechtigten des Landes bereits für die erste Runde am 30. Juni in sämtlichen Wahlkreisen ausschließlich gemeinsam nominierte Einheitskandidaten präsentieren. Die bürgerlich-rechten Les Républicains (LR), die in den vergangenen Wahljahren zu einer Kleinpartei zusammengeschrumpft sind, sehen sich unvermutet sowohl von Renaissance, der Regierungspartei des Staatschefs Emmanuel Macron, als auch von Le Pens Kronprinz Jordan Bardella umworben. Bardella will bei einem RN-Sieg neuer Ministerpräsident werden.

Die Franzosen hatten erst im Juni 2022 die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung gewählt und Macron eine absolute Mehrheit verweigert. Die folgenden wechselnden Regierungen hatten daher Macrons »Reformen« – unter anderem das heftig kritisierte neue Rentengesetz – mit verfassungsrechtlich abgesicherten Dekreten am Parlament vorbei in Gesetze gepresst. Den Denkzettel bekam Macron am Sonntag bei den EU-Wahlen: Le Pens Formation sammelte 31,37 Prozent der Stimmen ein, Macrons Liste mit 14,6 Prozent nicht einmal halb soviel. Noch am Abend löste der Staatschef kraft Amtes die Assemblée Nationale auf und legte die Termine für die vorgezogenen Wahlen auf den 30. Juni und den 7. Juli fest. Ein Hasardspiel angesichts eines drohenden neuerlichen Triumphs der extremen Rechten, auf das die politische Szene des Landes nahezu unisono mit Unverständnis reagierte.

Der unerwartete »Coup« des Präsidenten, so berichtete anderntags die Pariser Tageszeitung Le Monde, sei seit Monaten vorbereitet worden und womöglich dem erfahrensten Ränkeschmied der Republik anzulasten – Nicolas Sarkozy, dem rechten Altpräsidenten und ständigen Ratgeber Macrons. »Die einzige Methode, Bardella zu killen«, zitierte die Nachrichtenplattform Mediapart am Dienstag einen »Gesprächspartner« Macrons, »ist, ihn ins Hôtel Matignon (Sitz des Premiers, jW) zu plazieren.« Im politischen Alltag der Regierenden werde sich die Unfähigkeit des RN, das Land zu führen, selbst bisherigen Wählern Le Pens erschließen.

Mit der »Volksfront« stellt sich Macron nun ein zusätzlicher Gegner im Wahlkampf, mit dem er offenbar nicht gerechnet hatte. Zu zerstritten zeigte sich die Linke vor der EU-weiten Abstimmung. Die Ergebnisse, die zwischen 13,83 Prozent – Raphaël Glucksmanns Place Publique plus PS – und 2,5 Prozent (PCF) lagen, schienen dies zu unterstreichen. Einige hundert junge Menschen allerdings marschierten am Abend auf die Place de la République und später – da waren es schon Tausende – zum Geschäftslokal der Ökologen, wo die Anführer der Linksparteien berieten, und forderten mit gewaltigem Elan die Volksfront. Den gab es schon einmal in Frankreich – 1934, als Sozialisten, Kommunisten und radikale Linke gemeinsam gegen den aufkommenden Faschismus antraten und siegten. Erst zuallerletzt werde man in den kommenden Tagen über einen Kandidaten für Matignon diskutieren. Zunächst gehe es darum, »eine Alternative zu Macron zu konstruieren und das rassistische Projekt der extremen Rechten zu bekämpfen«.

Die verhandelte am Montag ebenfalls: Mit den bürgerlichen »Republikanern«, deren Anführer Éric Ciotti sich mit Bardella traf. Dritte im Bund ist Marion Maréchal, Frontfrau des Faschisten Éric Zemmour und Nichte von Marine Le Pen, die aus dem Stand auf knapp 5,5 Prozent der Stimmen kam. Ohne die substanzlosen, daher ideologisch flexiblen Bürgerlichen – das ist das Problem des Konkurrenten Macron – wird er in der Nationalversammlung wohl auch diesmal keine tragende Mehrheit zusammenbekommen.