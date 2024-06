Alvaro Tavera/colprensa/dpa Gedenken an die Opfer, die in den 80er und 90er Jahren von Paramilitärs ermordet wurden (Bogota, 19.10.2017)

Der als »United Fruit Company« gegründete US-Bananenkonzern Chiquita finanziert seit mehr als 100 Jahren Söldner, um aufsässige Arbeiter zu unterdrücken und ungehorsame Regierungen zu stürzen. Am Montag (Ortszeit) wurde das Unternehmen von einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Florida dazu verurteilt, 38,3 Millionen Dollar Schadenersatz an die Familien von acht kolumbianischen Männern zu zahlen, die von der Terrormiliz »Autodefensas Unidas de Colombia« (AUC) getötet wurden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Chiquita die Paramilitärs finanziell unterstützt hatte und wies die Behauptung des Konzerns, dass es sich bei den Zuwendungen um »Schutzgelder« gehandelt habe, als nicht glaubwürdig zurück.

»Das Urteil macht die getöteten Ehemänner und Söhne nicht lebendig, aber es stellt Dinge richtig und weist die Verantwortung für die Finanzierung des Terrorismus dorthin, wo sie hingehört: vor die Tür von Chiquita«, sagte die Anwältin der Familien der Getöteten. Die Geschworenen erklärten zum Abschluss des seit 17 Jahren dauernden Gerichtsverfahrens in ihrem Urteil, dass Chiquita die AUC »wissentlich in erheblichem Umfang durch Geldzahlungen oder andere Leistungen« unterstützt hat. Das Unternehmen mit Sitz in den USA und der Schweiz hatte zwischen 1997 und 2004 mehr als 1,7 Millionen Dollar an die 1997 als Dachverband rechtsgerichteter paramilitärischer Gruppen gegründete AUC gespendet. Deren offizielles Ziel war es, die Guerillabewegung (FARC, ELN) militärisch zu besiegen. Tatsächlich richteten sich ihre Gewaltaktionen aber auch gegen alle Teile der Zivilbevölkerung, die sie als »soziale Basis der Guerilla« bezeichneten. Sowohl die EU als auch die US-Regierung stuften die paramilitärische Gruppe als terroristische Vereinigung ein.

In einem vorangegangenen, anderen Verfahren wegen ähnlicher Vorwürfe hatte Chiquita sich 2007 mit dem US-Justizministerium auf eine Geldstrafe in Höhe von 25 Millionen Dollar für den Verstoß gegen ein US-Antiterrorgesetz geeinigt, nachdem der Konzern die Zahlungen an die AUC zugegeben hatte. Das Unternehmen musste sich bislang aber noch nie gegenüber den Opfern der von ihm finanzierten Terroristen verantworten. Die aktuelle Entscheidung sei »der erste Fall, in dem in US-Gericht ein großes US-Unternehmen für die Mitschuld an schweren Menschenrechtsverletzungen in einem anderen Land verantwortlich macht«, begrüßte die Organisation Earth Rights International (ERI) deshalb das Urteil. Es bestätige, dass Chiquita die Terroristen finanziert habe, um seine Gewinne zu sichern, »obwohl dem Konzern die grausamen Taten dieser paramilitärischen Gruppe« bekannt waren.

Der Ausgang des Verfahrens sei auch eine Ermutigung für weitere »Hunderte von Opfern, deren Fälle in späteren Prozessen oder durch einen eventuellen Vergleich gelöst werden können«, so ERI. Das Urteil sende außerdem »eine deutliche Botschaft an Unternehmen auf der ganzen Welt, die auf Kosten der Menschenrechte Profit machen: Ihre Handlungen werden nicht ungestraft bleiben«, erklärte Marco Simon, der Leiter der ERI-Rechtsabteilung. »Es ist ein Triumph in einem Prozess, der seit fast 18 Jahren andauert, für uns alle, die wir in dieser Zeit so viel gelitten haben«, zitierte das russische Nachrichtenportal RT am Dienstag die Aussage von Angerhörigen eines der Opfer. »In diesem Prozess geht es um Gerechtigkeit und Wiedergutmachung; wir kämpfen seit 2007. Wir sind nicht vor Gericht gegangen, weil wir es wollen, sondern weil der Chiquita-Konzern uns diesen Prozess mit seinen Aktionen aufgezwungen hat.«