Tödlicher Arbeitsunfall in Waffenfabrik

Fuchsstadt. Bei einem Arbeitsunfall ist ein 26jähriger in einer bayerischen Waffenfabrik von umfallenden Metallstangen erschlagen worden. Der Mann erlag seinen schweren Kopfverletzungen noch vor Ort, teilte die Polizei in Würzburg am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Unfall am Montag in der Produktionshalle eines Waffenherstellers in Fuchsstadt. Beschäftigte hatten die rund drei Meter langen Stangen ausgeladen und an eine Wand gelehnt. Als der 26jährige weitere Stangen abstellen wollte, gerieten einige ins Rutschen und begruben ihn unter sich. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Manns feststellen. (AFP/jW)