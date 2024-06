Kay Nietfeld/dpa »Finanzastronomie«: Olena Selenska (vorne links) und übliche Verdächtige bei der Konferenz in Berlin

Die EU hat der Ukraine weitere Milliardenhilfen zugesichert. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte auf einer von der Bundesregierung ausgerichteten »Wiederaufbaukonferenz« in Berlin, schon im Juli werde Kiew insgesamt 3,4 Milliarden Euro neuer Zuschüsse erhalten. Knapp die Hälfte davon stamme aus Zinserträgen eingefrorener Guthaben der russischen Zentralbank. Die EU denke auch darüber nach, wie sie mehr Geld aus dieser Quelle für die Ukraine mobilisieren könne.

Dass den westlichen Sponsoren der Ukraine allmählich das Geld knapp wird, geht auch aus einer Äußerung von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze auf derselben Veranstaltung hervor. Die Ministerin sagte, es sei an der Zeit, über neue und längerfristigere Finanzierungswege für die Ukraine-Hilfe nachzudenken. Die Staatshaushalte lebten im Jahresrhythmus, die Ukrai­ne-Hilfe aber sei eine Langzeitaufgabe. Wie diese langfristige Finanzierung der Ukraine organisiert werden soll, sagte Schulze nicht; denkbar wären ein weiteres Sondervermögen analog den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr oder ein internationales Fondsmodell.

Zur Höhe des ukrainischen Finanzbedarfs kursierten auf der Konferenz verschiedene mehr oder minder astronomisch hohe Zahlen. Der Bürgermeister des zuletzt häufig beschossenen Charkiw, Igor Terechow, bezifferte den Schaden allein für seine Stadt auf mindestens zehn Milliarden Euro; den Aufwand für den Wiederaufbau der ukrainischen Energiewirtschaft schätzte ein Kiewer Wirtschaftsforschungsinstitut auf 52 Milliarden Euro, dazu weitere 50 Milliarden Euro für die Wiederherstellung der sonstigen Infrastruktur. Den Gesamtumfang der Kriegsschäden schätzt die Weltbank auf 450 Milliarden Euro.

Der ukrainische Regierungschef Denis Schmigal sagte in Berlin, für den Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft seien über einen Zeitraum von zehn Jahren jährliche Investitionen von zehn bis 30 Milliarden Euro erforderlich. Kurzfristig verlangten der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und sein Außenminister Dmitro Kuleba aber weitere westliche Luftabwehrsysteme sowie andere Waffen. Was gar nicht erst zerstört werde, müsse auch nicht wieder aufgebaut werden, argumentierte Kuleba. Selenskij rief westliche Firmen auf, mit Investitionen in der Ukraine nicht bis zum Ende des Krieges zu warten.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner Eröffnungsrede auf der Berliner Konferenz, der Westen werde die Ukraine »stärker, freier und wohlhabender« wieder aufbauen, als sie vor dem Krieg gewesen sei. Das Land habe enorme Potentiale auf den Gebieten erneuerbare Energieträger, Wasserstoffwirtschaft sowie in »aufstrebenden Sektoren« wie Rüstung und Medizintechnik. Scholz verwies auf Hunderte deutsche Unternehmen, die trotz des Krieges in der Ukraine aktiv seien. Eines davon ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, der vor wenigen Tagen in der Ukraine eine relativ frontnahe Anlage zur Reparatur deutscher Panzer eröffnet hat.