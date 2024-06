Kommunalwahl: AfD in Halle und Dessau vorn

Magdeburg. Bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag ist die AfD in den Stadträten von Halle und Dessau zur stärksten Kraft geworden, in Magdeburg lag die CDU vorn. Die AfD erzielte landesweit 28,1 Prozent und die CDU 26,8 Prozent der Stimmen, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Landeswahlleitung hervorging. Die SPD kam auf 11,9 Prozent, die Linke auf 8,3 Prozent und die FDP auf 3,4 Prozent. Die Grünen erreichten 4,5 Prozent. In Sachsen-Anhalt waren am Sonntag neben den drei Stadträten die Kreistage der elf Landkreise, die Gemeinderäte in rund hundert Gemeinden sowie mehrere hundert Ortschaftsräte gewählt worden. (AFP/jW)