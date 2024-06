Fotoreport/dpa Durch diese hohle Gasse müssen sie kommen (Rotes Meer und Suezkanal)

Seit Oktober 2023 tobt ein weiterer Krieg im Nahen Osten. Und seit November ist die globale Handelsschiffahrt unmittelbarer Teil dieses Konflikts: Immer wieder kommt es zu Angriffen der jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) auf vorbeifahrende Schiffe im Roten Meer. Für die maritime Wirtschaft weltweit hat das mittlerweile ernste Konsequenzen.

Attackiert wurden Schiffe vor allem in der Straße von Bab Al-Mandab, einer 27 Kilometer breiten Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden, vereinzelt auch im Golf selbst. Die Route markiert die zentrale Zufahrt zum oder vom Suezkanal und ist damit ein wichtiges Nadelöhr der globalen Schiffahrt. Anfang Mai 2024 bilanzierte der Industrieversicherer Allianz Commercial, zwischen November 2023 und Ende April seien in dieser Region mehr als 50 Handelsschiffe angegriffen worden. Die dabei direkt angerichteten Schäden halten sich bislang in Grenzen: Mitte Februar wurde der Massengutfrachter »Rubymar« von einer Drohne getroffen und sank kurz darauf. Mitte März kamen beim Raketenangriff auf den Massengutfrachter »True Confidence« erstmals auch Seeleute ums Leben. Bei weiteren Attacken wurden Schiffe beschädigt und Besatzungsmitglieder verletzt. Jüngster Zwischenfall war der Angriff auf den Öltanker »Wind« am 18. Mai – das Schiff geriet in Brand, konnte aber nach Verzögerung weiter fahren.

Devisen eingebüßt

Ökonomisch deutlich schwerer wiegen die Folgen für den Seehandel insgesamt. Dieser Versuch einer Zusammenfassung ist auf dem Stand von Ende Mai. Er kann aber nur fragmentarisch sein, weil unterschiedliche Quellen teilweise stark voneinander abweichende Fakten liefern – manchmal verwirrend.

Zunächst ein Blick auf den Suezkanal: Wer auf der Website der staatlichen Kanalbehörde Suez Canal Authority (SCA) den Suchbegriff »Ansarollah« oder »Houthi« eingibt, erhält die lapidare Auskunft »Nothing here matches your search« – es gibt also keine Auskunft, was Ägypten aktuell an Einnahmen einbüßt. Das Center for Strategic and International Studies in den USA berichtete dagegen schon Anfang Januar, die SCA erlebe einen Verlust von rund 40 Prozent im Vergleich zu 2023. Hinzukomme, dass Kanalgebühren traditionell in Fremdwährung gezahlt werden, Ägyptens Wirtschaft büße also massiv Devisen ein.

Wer einen fortlaufend aktuellen Überblick zur Frequentierung des Suezkanals erhalten möchte, gehe zur vom Internationalen Währungsfonds (IWF) neu eingerichteten Webseite Portwatch.imf.org. Dort offenbart sich beispielsweise, dass am 4. Dezember 2023, also kurz nach Beginn der Ansarollah-Attacken, 69 Schiffe den Kanal passiert haben, bei einem Wochendurchschnitt von 74, während man am 31. Mai nur noch 29 Schiffe bei durchschnittlich 33 pro Woche zählte.

Interessante Details zu den Kanalpassagen vermittelt auch eine Grafik der Chicagoer Logistikberater Project 44: Die verdeutlicht, von welchen Handelsrouten der Kanal wie stark frequentiert wird. Dem zugrundeliegende Angaben stammen zwar aus dem Jahr 2023, machen aber ein wichtiges Dilemma deutlich: Es geht in der aktuellen Krise nicht einfach um Warenströme zwischen Asien und Europa samt Mittelmeer, sondern in der Tat um ein globales Problem.

Knapp 16 Prozent der Kanalnutzung entfallen nämlich auf asiatischen Verkehr von und nach Nordamerika, zumeist der US-Ostküste: Manche Linien­reeder wählen zwischen dort und Fernost gern den Weg via Gibral­tar und Suez, um auch Häfen im Mittelmeer oder Arabien bedienen zu können. Darauf aktuell zu verzichten und etwa auf den Panamakanal auszuweichen, ist wegen dessen akut niedriger Wasserstände unter anderem in Folge ungewöhnlicher Dürre schwierig. Der Umweg übers südafrikanische Kap der Guten Hoffnung ist für diese Schiffe allerdings sehr lang. Was, wie das Wiener Logistikmagazin Dispo schreibt, eine »signifikante Verlagerung« von Transporten von der Ost- an die Westküste der USA und Kanadas zufolge hat. Das aber bewirkt seinerseits eine starke Zunahme inländischer Zu- und Abläufe per Schiene oder Lkw zwecks Verschiffung via Pazifik.

Verzögerung über Monate

Rund 58 Prozent der Kanalnutzung entfallen nach Project 44 auf den europäisch-asiatischen Seehandel – die meisten dieser Schiffe weichen jetzt auf die Route um das Kap aus: 58 Prozent. Eine Zahl, die ahnen lässt, was die Ansarollah-Attacken bedeuten. Die Kanalblockade durch den Containerfrachter »Ever Given« (IMO 9811000) im Frühjahr 2021 hatte bereits offenbart, wie sensibel die Verhältnisse sind – aber damals ging es um wenige Tage und bis zur »Renormalisierung« um Wochen. Jetzt geht es um Monate.

Suez oder Kap – auch hier gibt es voneinander abweichende Angaben über die Folgen. Laut Project 44 verlängert sich die Transitzeit für die meisten das Kap umfahrenden Schiffe um sieben bis 20 Tage. Im Detail ist das abhängig von Start-, Ziel- und Zwischenhäfen. Das hat logistische und finanzielle Folgen. Manche Reeder lassen ihre Schiffe schneller fahren, um Verzögerungen zu minimieren. »Slow steaming« für den Klimaschutz erlebt derzeit keine Konjunktur, der Treibstoffverbrauch steigt, was sich nicht nur auf die Umwelt auswirkt, sondern auch den Seetransport verteuert.

Verzögerungen wirbeln Fahrpläne durcheinander – und damit auch nahezu alle von Pünktlichkeit abhängigen Lieferketten. Wo höheres Tempo als Maßnahme nicht ausreicht, werden etwa Schiffe aus schwächer frequentierten Fahrtgebieten, beispielsweise aus dem Linienverkehr zwischen Asien und Südamerika, abgezogen. Aber das hat wiederum dort neue, weitere Störungen zur Folge.

Kapazitätsprobleme

Damit nicht genug: Längere Strecken und »verwirbelte« Lieferketten führen auch zu Engpässen beim verfügbaren Schiffsraum. Bislang konnten solche Probleme aufgefangen werden, dank einer rasant wachsenden Flotte: Nahezu täglich werden immer neue, vielfach größere Containerschiffe in Betrieb genommen. Die globale Transportkapazität der Branche nähert sich unaufhaltsam der 30-Millionen-TEU-Marke (Twenty-foot Equivalent Unit, Standardmaß für Containerladung) – rund drei Millionen mehr als noch vor einem Jahr. Und in den Orderbüchern der Werften stehen laut dem Infoportal Alphaliner Neubauaufträge für weitere knapp sechs Millionen TEU. Trotzdem geht die dänische Reederei Mærsk laut Dispo – angesichts steigender Frachtmengen im Ostasien-Europa-Verkehr – von zunehmenden Kapazitätsproblemen im zweiten Quartal 2024 aus.

Das US-Portal Marinelink.com meldete, der französische Familienkonzern CMA CGM schicke einen Teil seiner Schiffe, jeweils unter Militäreskorte, noch immer durchs Rote Meer. Weil die Lieferketten es verlangen, wird Konzernchef Rodolphe Saadé zitiert. Engpässe seien damit zwangsläufig. Prompt geraten in vielen Häfen Liegezeiten durcheinander, und das nicht nur wegen verzögerter Ankünfte. Vielfach fehlt es auch einfach an Containern, weil leere Boxen planwidrig irgendwo liegengeblieben oder mit Verspätung noch unterwegs sind. Mærsk gab bekannt, bisher mehr als 125.000 zusätzliche Container geleast zu haben.

Bitter sind die Folgen für die Besatzungen: Zum einen müssen Schiffe, bevor sie sich auf den längeren Kap-Weg begeben, mehr Ausrüstung und mehr Proviant einplanen. Für große und seriöse Reedereien ist das kein Problem, ein Experte berichtet aber aus jüngster Zeit von zwei Fällen deutscher Reedereien, bei denen Frischproviantportionen (Obst, Gemüse) verringert wurden. Zum anderen gibt es wieder – wie 2020/21 – Probleme mit der Ablösung von Seeleuten, etwa, weil Schiffe während des fahrplanwidrigen Umwegs zusätzliche Häfen anlaufen (müssen). Das dürfte zwar nicht die Dimensionen der Pandemie erreichen, als sogar Häfen gesperrt waren. Doch es verlängert die Bordzeiten der Besatzungen und beeinträchtigt so deren Familien.

Fahrzeit, Treibstoffverbrauch, Materialbedarf, Personalnöte – all dies und mehr treibt die Kosten des Seetransports in die Höhe. Nun sind Frachtraten in der Schiffahrt (wie auch bei anderen Verkehrsformen) kein reines Abbild realer Marktentwicklungen, sondern zu beträchtlichem Teil spekulativ. Anders lassen sich die jüngsten Sprünge kaum erklären. Die folgenden Angaben stützen sich auf den World Container Index (WCI) des Londoner Beratungsbüros Drewry. Der setzt sich zusammen aus den Werten acht zentraler Verkehrsrouten zwischen China, Europa und den USA und nennt Querschnittspreise in US-Dollar für 40-Fuß-Container. Zur Erläuterung: Andere Index-Anbieter haben zwar oft detailliertere Daten – nur stehen diese in der Regel nicht kostenfrei zur Verfügung.

Wann kommen Teuerungen?

Zu Beginn der Ansarollah-Angriffe – Kalenderwoche (KW) 47/2023 – meldete Drewry einen Index von 1.384 US-Dollar. Innerhalb weniger Wochen – bis zur KW 04/2024 – verdreifachte sich der Preis nahezu auf 3.964 US-Dollar. Obwohl es in den Folgemonaten keine Entspannung, sondern weitere Übergriffe gab, sank der Index Ende April – KW 17/2024 – auf 2.706 US-Dollar, knapp doppelt so viel wie im November, aber gut 30 Prozent unter dem Januarwert. Bei Abschluss dieses Artikels indes – KW 23/2024 – hatte der Index einen neuen Rekord von 4.716 US-Dollar erreicht. Zudem haben mittlerweile laut dem Hamburger Spediteur Navis viele Transportversicherer verteuernde Vertragsänderungen durchgesetzt.

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wann und wie all diese Teuerungen auf Verbraucherpreise durchschlagen. Mærsk beispielsweise betonte Anfang Mai, man werde die Mehrkosten an die Frachtzahler weitergeben, Konsequenz offen. Die Schifffahrtsorganisation Baltic and International Maritime Council (­BIMCO) hingegen prognostizierte etwa zur selben Zeit einen kommenden Rückgang der Ansarollah-Angriffe und daher wieder sinkende Raten.

Die Ansarollah selbst indes drohten jüngst, nicht nur im Roten Meer oder im Golf von Aden, sondern auch im Mittelmeer Schiffe angreifen zu wollen – eine Option, die von westlichen Militärexperten waffentechnisch für möglich gehalten wird. Es wäre eine Eskalation mit schwer kalkulierbaren Folgen, nicht nur ökonomisch, sondern auch technisch und politisch.