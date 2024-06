Exumweltminister Klaus Töpfer gestorben

Berlin. Der frühere Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Er starb am Sonnabend im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit, wie eine Sprecherin der CDU am Dienstag in Berlin bestätigte. Von 1987 bis 1994 war Töpfer in der Regierung Kohl der zweite Umweltminister in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung 1998 war er bis 2006 Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Die gegenwärtige Chefin des Bundesressorts, Steffi Lemke (Grüne), würdigte Töpfer am Dienstag als »großen Umweltminister«, der für das Aussöhnen von Ökologie und Ökonomie gestanden habe. (dpa/jW)