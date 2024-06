Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire/dpa

In Griechenland und der Türkei herrschen derzeit für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen von örtlich bis zu 45 Grad. Die Feuerwehr warnte vor Waldbrandgefahr am Mittwoch. Vor allem Mittelgriechenland, aber auch Teile der Halbinsel Peloponnes und von Kreta seien betroffen. Für die vielen Touristen in Athen (Foto) hat das Rote Kreuz Stände eingerichtet – dort verteilen die Mitarbeiter kostenlos Wasser. Der türkische Wetterdienst warnte ebenfalls vor der Hitzewelle, ein Buschbrand im südtürkischen Urlaubsort Antalya wurde bereits unter Kontrolle gebracht. (dpa/jW)