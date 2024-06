Alaa Al Sukhni/REUTERS UN-Generalsekretär Guterres (l.) richtet beim Gipfel in Jordanien am Dienstag klare Worte an die Kriegsparteien

Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des »Blutbads und Tötens« im Gazastreifen übersteige alles, was er je in seiner Funktion als UN-Generalsekretär gesehen habe. Mit diesen Worten hat sich António Guterres am Dienstag auf einem von Jordanien und Ägypten organisierten Notfallgipfel für die Menschen in Gaza an alle beteiligte Kriegsparteien gewandt. Dass das Hungern in Gaza durch Israels Blockade ausgelöst wird, zeigte auch eine Aussage des Dienstes der Europäischen Kommission für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe vom selben Tag. Die Behörde gab an, dass mehr als 2.000 Lastwagen mit humanitären und kommerziellen Gütern in Ägypten an der Grenze zu Rafah bereitstünden.

Ebenfalls am Dienstag hatte sich das UN-Menschenrechtsbüro zutiefst besorgt über das Massaker von Nuseirat und mögliche Kriegsverbrechen der israelischen Armee gezeigt. »Wir sind zutiefst schockiert über die Auswirkungen des Einsatzes der israelischen Streitkräfte am Wochenende in Nuseirat zur Befreiung von vier Geiseln auf die Zivilbevölkerung«, so der Sprecher Jeremy Laurence. Am Sonnabend hatte die israelische Armee bei der Befreiung von vier Geiseln mehr als 270 Palästinenser getötet.

Um dem Töten ein Ende zu setzen, hat auch der UN-Sicherheitsrat am Montag abend einen von den USA eingebrachten Plan für eine Waffenruhe angenommen. Der Plan sieht eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen in drei Phasen sowie die Freilassung der Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene vor. Israel stimmte der völkerrechtlich bindenden Resolution bis jW-Redaktionssschluss nicht öffentlich zu. Antony Blinken, der sich derzeit in Israel befindet, hat zwar zugesichert, dass sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu positiv geäußert habe. Doch ein israelischer Regierungsvertreter sagte am Dienstag lediglich, der Entwurf widerspreche nicht den Kriegszielen Israels, so die dpa. Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri hingegen gab am Dienstag gegenüber Reuters an, dass die Hamas den Plan akzeptiere. Es sei an den USA sicherzustellen, dass Israel sich an die Übereinkunft halte.