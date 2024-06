BRIGANI-ART/IMAGO Davon träumt kein Kind mehr schlecht: Der sinistre Charme von Black Sabbath hatte etwas gelitten (h. l.: Tony Martin, v. l.: Tony Iommi)

Tony Martin macht keine besonders glückliche Figur in der Sabbath-Historie. Er kam zu einer Zeit, als Rifflord Tony Iommi mit Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes und live sogar Rob Halford bereits alle bekannten Rock­shouter verschlissen hatte. Er war der ewige, wenig geliebte Ersatzmann, den sogar Iommi in seiner Autobiographie mit perfider Nichtachtung straft. Mittlerweile hat Iommi offenbar seine Meinung geändert und lässt der Tony-Martin-Ära mit einem Boxset Gerechtigkeit widerfahren, vielleicht auch, weil sich gerade in letzter Zeit diverse Epic-Metal-Acts wie Sorcerer, Khemmis oder Avatarium in diese Tradition stellen.

Martin ist nicht unbedingt der größte Bühnencharismatiker. Man hatte bei ihm immer den Eindruck, er konnte selbst sein Glück am wenigsten fassen, bei Black Sabbath singen zu dürfen. Aber seine an Dio geschulte, wandlungsfähige, auch in den hohen Lagen überzeugende und dann auch noch wiedererkennbaren Stimme verschaffte Iommi ein adäquates Werkzeug, die mit »Seventh Star« eingeleitete Reformation des klassischen Sounds durch eine Annäherung an den US-Radio-Metal jener Jahre umzusetzen. Mit Tony Martin am Mikro waren Black Sabbath kein bloßes Relikt aus der Prähistorie des Genres mehr, sondern eine Metal-Band auf der Höhe der Zeit. Dass die Puristen, die schon bei der ersten Häutungsphase mit Dio und Gillan den Zeigefinger hoben, hier nicht mehr mitmachen wollten, wundert da kaum.

Ihr Label Vertigo schien nicht besonders überzeugt von diesem Richtungswechsel und hielt sich in Sachen Promoarbeit eher zurück, es schien ein bisschen, als wollte man Black Sabbath loswerden. Und tatsächlich bekamen wir in der niedersächsischen Provinz nicht viel mit von Martins 1987er Sabbath-Debüt »The Eternal Idol«. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es erst im Jahr darauf gehört, weil sich ein Freund bei einem unserer regelmäßigen Beutezüge in der Landeshauptstadt an der »Nice Price«-Verramschung beteiligte. Ich überspielte sie sofort auf Kassette und war affiziert von dieser Mischung aus düsterem Pathos, Melancholie und Eingängigkeit. Für mich gehören Songs wie »The Shining«, »Glory Ride« und der Titelsong seitdem zum Bandkanon, und auf »Lost Forever« spielt Iommi eins der schönsten Soli seiner gesamten Karriere.

Aber ein Jahr später war es eben schon – zu spät. Und nicht nur bei mir. Tragischerweise ignorierten Presse und Fans »The Eternal Idol« zunächst, Vertigo hielt folglich den Zettel mit den miesen Verkaufszahlen hoch und wünschte noch eine schöne Restkarriere. Dass das Label aber die Rechte jetzt nicht rausgerückt hat für dieses Boxset, ist eine Schande. Zumindest aber eine vertane Chance.

Iommi und Co. kamen danach beim kleineren Major I. R. S. unter, wo man die Band nicht am langen Arm verhungern ließ, sondern seine verdammte Arbeit machte. Noch dazu schloss sich jetzt Schlagzeugikone Cozy Powell der Band an, und auch dank ihm erhielt der Nachfolger »Headless Cross« die Aufmerksamkeit, die bereits das Debüt verdient gehabt hätte. Das aber auch zu Recht. Wenn Powell den pathetisch schleppenden Groove vom Titelsong wie ein Donnergott rausballert, hat das Album eigentlich schon gewonnen. Doch mit »When Death Calls«, »Call of the Wild« oder »Kill in the Spirit World« folgen weitere Songs, die bei aller Mitsingtauglichkeit auch diesen sinistren Sabbath-Charme versprühen. So etwas spielt man kaum im Radio, wenn die Kinder nicht böse träumen sollen.

»Tyr« badet dann ein wenig zu sehr im Keyboardbombast von Geoff ­Nichols, hat aber mit »The Law ­Maker«, »Jerusalem« oder »Valhalla« immer noch genügend große Momente. Aber dann versiegt Tony Iommis Quelle der Inspiration langsam. Ihm fallen die Riffs nicht mehr so zu wie früher. Nach dem kurzzeitigen Rausschmiss Martins und der wenig erbaulichen Interimsphase mit Dio, der »Dehumanizer« nicht wirklich retten kann, kommt es zu einer zweiten Rekrutierung, die nicht mehr überzeugt. Es liegt nicht unbedingt an Martin. Dem 1994er Album »Cross Purposes« fehlen einfach Songs von Format, und »Forbidden«, kompositorisch das bessere Album, leidet unter der furchtbaren Crossover-Produktion von Body Counts Ernie C. Es waren die Neunziger, da mussten klassische Metal-Bands sich strecken und einiges versuchen, um weiter auf Sendung zu bleiben. Aber dieser modische Sound und Ice-Ts Rap-Einlagen beim Opener »Illusion of Power« wirken fast schon hilflos. Das hat Iommi nun eingesehen und das Album mit einem adäquaten, deutlich mehr Gitarren- und Schlagzeugpfund auf die Waage bringenden Remix rehabilitiert.

Die Zusammenarbeit von Iommi und Martin endet hier. Jetzt arbeiten Black Sabbath vor allem ihre Geschichte ab. Es folgen nur mehr Reunions mit Ozzy – und mit Dio unter dem Rubrum Heaven and Hell. Der Erfolg gibt der Band recht, die Fans wurden einfach nie richtig warm mit Martin. Vermutlich sprach ihnen Urbassist Geezer Butler aus der Seele, der auf seinem 1995er Soloalbum »Plastic Planet« hübsch austeilt gegen Iommi. »You plagiarised and parodied / The magic of our meaning«, heißt es da im Song »Giving Up the Ghost«, »A legend in your own mind / Left all your friends behind / You can’t admit that you’re wrong / The spirit is dead and gone.« Schön, dass Butler nicht das letzte Wort behielt.