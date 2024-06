Nachschlag: Der nächste Scheiß

Picturelux/IMAGO

Zack Snyder hält die Welt in Atem. Schnappatem. Man fasst nicht, dass der Mann, dem immerhin ein herausragender Film unterlaufen ist, »Watchmen« nämlich, mit somnambuler Sicherheit einen Scheißdreck nach dem anderen vorlegt. Auch wenn er den Tiefpunkt aller Zeiten, »Sucker Punch«, wohl nie wieder erreichen wird, kann man sich mittlerweile darauf verlassen, auf degoutante Weise beliefert zu werden vom Meisterkoch der Schnellküche. Lyoner im Zuckermantel, dumme Erzählung trifft auf ästhetische Vulgarität, man möchte nur noch verhungern. Netflix wirkt wie ein Katalysator, man nimmt alles, was reinkommt, genau so, wie der in jede Minute seiner Machwerke Verliebte es liefert. Gnadenlos lang, mies geschnitten, bedeutungshubernde Slo-Mo, enervierende Lichteffekte, ein CGI, das den Retortencharakter regelrecht herausstellt, dumme Handlung, leere Charaktere. So leer wie das ganze Universum, das aus allen möglichen Franchises zusammengeklaut ist. Weswegen es auch egal bleibt, wenn da irgendwer krepiert. (fb