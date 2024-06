IMAGO/TT Satirisches Understatement: J. M. Coetzee

Erotisch emanzipierte Menschen müssen nicht zügellos sein, um kaum das Bedürfnis zu spüren, Liebesromane zu lesen. Eine vielschichtig-intelligente Romannovelle über das Begehren kann man sich aber schon mal zu Gemüte führen, besonders, wenn sie ein literarischer Könner wie der aus Südafrika stammende, in Australien lebende Autor und Nobelpreisträger John Maxwell Coetzee geschrieben hat. Im Grunde geht es um die Asymmetrie des Begehrens, mit der fast jeder mal konfrontiert ist, die sich aber durch Hartnäckigkeit einer Seite auch verringern und doch zu gegenseitigem Einvernehmen führen kann. Tragisch kann asymmetrisches Begehren werden, wenn es von Klassen- oder Rassenschranken oder auch von deren milderen Varianten in Form von Vorurteilen behindert wird. Eine solche Geschichte erzählt Coetzee mit satirischem Understatement in »Der Pole«.

Dass die Liebe einen Menschen »wie ein Finnenmesser« treffen kann, ist ein markantes, allerdings von Michail Bulgakow stammendes Bild für das, was einem an der Schwelle des Alters stehenden, renommierten polnischen Pianisten im Anschluss an ein Konzert in einer spanischen Stadt geschieht. Bei der nach so einem Event üblichen Einladung zum Abendessen durch die Veranstalter verliebt er sich in eine ansehnliche Dame mittleren Alters. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Sie fand nicht einmal seine berühmte Chopin-Interpretation besonders gut. Wenn man sich wiedertrifft und sogar in Briefkontakt bleibt – so geschieht das von seiten der in einer klassischen bürgerlichen Ehe gesicherten Dame zunächst nur aus Höflichkeit. Dennoch schleicht sich bei ihr rasch ein Gefühl des Geschmeicheltseins ein, das allerdings unentwirrbar verflochten ist mit Empörung über das unverfroren manifestierte Begehren des Polen.

Obwohl von Religion nie die Rede ist, haben wir es mit einer Frau zu tun, deren Psyche noch fest im bigotten katholischen Wertesystem der alten spanischen Bourgeoisie verwurzelt ist. Obwohl der eigene Ehemann längst fremdgeht, kann sie sich aus dem Widerspruch zwischen ihren Überzeugungen und dem auch bei ihr unterirdisch wachsenden Begehren nicht lösen. Sie lässt den Polen sozusagen am langen Arm verhungern. Und das, obgleich auch in ihren Kreisen die Modernität eingezogen ist, sittliche Überschreitungen der Frau zu tolerieren. Der Ehemann stimmt sogar problemlos zu, dass sie mit dem wieder einmal in der Nähe gastierenden Pianisten ein paar Tage im Landhaus der Familie verbringt. Auch in dieser, wie man meinen könnte, nun vollkommen geschützten Situation, leidet sie weiter unter ihren Gewissensbissen. Der Gipfel der Bigotterie wird erreicht, wenn sie sich dem Mann schließlich doch hingibt, zuvor aber bereits jede innere Regung verbaut hat.

Dies alles entgeht dem Polen natürlich nicht. Vielleicht, weil auch er einer zutiefst katholischen Kultur entstammt, unterwirft er sich ganz den zweifelnden Launen der Geliebten. Wenig später stirbt er. Die Dame erhält einen Anruf von seiner Tochter, dass er etwas für sie hinterlassen hat, was sie allerdings aus Polen abholen muss. Wieder mischen sich Empörung über die Zumutung einer Reise ins Unbekannte und Neugier. Sie fliegt schließlich nach Polen, wo sie feststellt, dass der weltberühmte Künstler eine verkommene Bleibe in einer ihr äußerst schäbig vorkommenden Plattensiedlung bewohnt hatte. Das für sie bestimmte Erbstück entpuppt sich als ihr gewidmete, aber polnisch verfasste Gedichtsammlung. Sie lässt sie übersetzen und findet die Gedichte, die an Dante und Beatrice erinnern wollen, mittelmäßig, zum Teil sogar schlecht. Trotz allem bleibt ihr die Frustration, etwas verpasst zu haben, das sie freilich nicht ausleben konnte. Weil sie sich für etwas Besseres hielt.

Auf subtile Weise hat Coetzee gezeigt, wie stark auch heute noch Klassendünkel und globale Hierarchien menschliche Beziehungen prägen. Da das alles mit feinem Amüsement präsentiert wird, ist der Leser eingeladen, die Novelle nicht als Tragödie, sondern als Komödie der Dummheit zu verstehen.