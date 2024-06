Mahamadou Hamidou/REUTERS »Hier ist nicht Washington, sondern Agadez«: Protest in der Wüstenstadt gegen die US-Präsenz (13.4.2024)

Die USA haben mit dem Abzug ihrer Truppen aus Niger begonnen. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung ranghoher Militärs beider Seiten vom Freitag heißt, haben seit der Unterzeichnung der Abzugsvereinbarung vom 19. Mai bereits 269 der insgesamt 946 US-Soldaten, die zuletzt in Niger stationiert waren, das Land verlassen. Damit scheidet nach Frankreich auch die zweite westliche Militärmacht, die eine starke Präsenz in dem Sahelstaat unterhielt, auf Druck der in Niamey regierenden Militärs unfreiwillig von dort. Für die USA ist der Abzug um so schmerzhafter, als er mit der Aufgabe ihrer Drohnenbasis bei Agadez im Norden des Landes verbunden ist, die zentrale Bedeutung für das Auskundschaften des gesamten Sahel besaß. Washington hatte mehr als 100 Millionen US-Dollar dafür ausgegeben. Allerdings heißt es in der Erklärung vom Freitag, beide Seiten wollten prinzipiell auch in Zukunft zusammenarbeiten. Niameys Bruch mit Paris ist ungleich härter – Frankreich hat sogar seine Botschaft in der nigrischen Hauptstadt geschlossen.

Parallel zum US-Abzug gewinnt Nigers neue Militärkooperation mit Russland an Fahrt. Schon am 10. April waren erste russische Militärausbilder in Niamey eingetroffen und hatten am militärischen Teil des dortigen Flughafens in unmittelbarer Nähe zu US-Soldaten ihr Lager aufgeschlagen. Mittlerweile soll sich eine dreistellige Zahl russischer Militärs in Niger aufhalten. Anfang dieses Monats tauschte sich zudem, kurz bevor Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen im östlich angrenzenden Tschad eintraf, der russische Vizeverteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow in Niamey mit Übergangspräsident Abdourahamane Tchiani sowie mit Ministerpräsident Ali Mahamane Lamine Zeine über die künftige Militärkooperation aus. Allerdings gilt es als möglich, dass zumindest italienische und deutsche Soldaten in geringer Zahl in Niger präsent bleiben. Italien will seinen bilateralen Unterstützungs- und Ausbildungseinsatz, den es im Jahr 2018 gestartet hatte, fortsetzen, und Berlin wiederum sein Lufttransportdrehkreuz in Niamey behalten. Ende Mai vereinbarten Deutschland und Niger eine Übergangsregelung, bis beide Seiten über den Berliner Wunsch entschieden haben.

Unterdessen hat die nigrische Regierung am vergangenen Donnerstag angekündigt, eine »Schutztruppe« zu gründen, die strategisch wichtige Orte gegen bewaffnete Gruppen sichern soll. Im Mittelpunkt stehen Bemühungen, Angriffe auf die wichtigen Rohstoffquellen zu verhindern – die Uranlagerstätten im Norden des Landes bei Arlit sowie die Ölquellen im Osten bei Agadem. Die Rede ist von einer Truppe von rund 10.000 Soldaten, die im Zuge der geplanten Aufstockung der Streitkräfte von ursprünglich 25.000 auf 50.000 im kommenden Jahr und auf 100.000 um das Jahr 2030 herum gebildet werden soll. Die Einkünfte aus dem Export der Rohstoffe sind Nigers mit großem Abstand bedeutendste Einnahmequelle.

In Sachen Uran könnten dabei weitere tiefgreifende Veränderungen bevorstehen. Laut einem Bericht der Agentur Bloomberg hat der russische Rosatom-Konzern Interesse angemeldet, den Uranabbau in Niger zu übernehmen. Bislang ist dort vor allem die französische Orano (Ex-Areva) aktiv, die mit nigrischem Uran zuletzt rund 17 Prozent des Bedarfs der heimischen Atomindustrie deckte. Zeichnen sich hier womöglich neue Konflikte ab, so scheint der Streit um den Export des nigrischen Öls vorläufig gelöst. Die dazu nötige Pipeline aus Ostniger an die Küste Benins wurde zu Jahresbeginn fertiggestellt, konnte aber erst im Mai und nur zur Probe in Betrieb genommen werden – zunächst, weil Benin sich den ECOWAS-Sanktionen gegen Niger angeschlossen hatte, dann wiederum, weil Niger die Grenze zu Benin geschlossen hielt: Die Generäle in Niamey fürchteten subversive Akte Frankreichs mit Hilfe der beninischen Regierung, die sich im Herbst mit Einmarschdrohungen hervorgetan hatte. Unter Vermittlung des chinesischen Pipelinebetreibers Wapco konnte in der vergangenen Woche eine Einigung über die Inbetriebnahme der Ölleitung erzielt werden. Die Streitigkeiten zwischen Niger und Benin dauern allerdings an.