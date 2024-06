Alexandre Meneghini/REUTERS

Da kann man sich schon mal nackig machen. Auf dem Drahtesel. Auf dem Sattel. Aus Protest. Organisiert passiert das einmal jährlich in Mexikos Hauptstadt Mexiko-Stadt (Foto), berichtete Reuters am Sonntag. Dazu kamen gleichentags Tausende Radlerinnen und Radler zusammen, »um gegen die autozentrierte Kultur« in der Metropole im südlichen Teil Nordamerikas zu demonstrieren. Denn um die Rechte von Velofahrerinnen und -fahrern ist es schlecht bestellt. Der Weg durch die großstädtische Blechlawine gleicht oftmals einer Exkursion mit Nahtoderfahrungen. (Reuters/jW)