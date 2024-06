Für Millionen von Jugendlichen in China hat das Abitur begonnen. Nach Regierungsangaben meldeten sich 13,42 Millionen Schüler für die sogenannte Gaokao an, die darüber entscheidet, auf welche Universität die jungen Leute später einmal gehen können. Demnach stieg die Zahl der angemeldeten Prüflinge verglichen mit dem Vorjahr um 510.000. Am Freitag standen Mathematik und Chinesisch auf dem Plan. Bis einschließlich Montag folgen täglich weitere Prüfungen in Geisteswissenschaften, Geschichte, Fremdsprache oder politische Ideologie.(dpa/jW