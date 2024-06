Salvini mahnt Verkauf an Lufthansa an

Mailand. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini hat die EU-Kommission vor einem Verbot der geplanten Integration der Alitalia-Nachfolgerin ITA in die Lufthansa Group (LHG) gewarnt. Ein Nein aus Brüssel wäre ein »ernsthafter Angriff auf Italien, dem wir nicht tatenlos zusehen werden«, sagte der Chef der Rechtspartei Lega am Freitag in Mailand. Tausende Arbeitsplätze könnten in Italien verlorengehen. Die LHG will die bislang staatliche italienische Fluggesellschaft ITA schrittweise übernehmen. Brüssel hat wettbewerbsrechtliche Bedenken. (dpa/jW)