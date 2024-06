ILO zu Erwerbslosen im Gazastreifen

Genf. Nach acht Monaten Krieg liege die Erwerbslosigkeit im Gazastreifen bei 79,1 Prozent, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und des palästinensischen Statistikbüros vom Freitag. Im von Israel besetzten Westjordanland liege die Quote bei 32 Prozent. Wahrscheinlich seien die Zahlen noch viel höher, erklärte die ILO. Menschen, die angesichts der Lage gar nicht mehr nach Arbeit suchten, seien in der Statistik nicht erfasst. Das Bruttoinlandsprodukt sei im Gazastreifen innerhalb der vergangenen acht Monate um 83,5 Prozent geschrumpft, im Westjordanland habe das Minus bei 22,7 Prozent gelegen. (dpa/jW)