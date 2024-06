US-Kongress: Rede Netanjahus im Juli

Washington. Israels rechter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am 24. Juli vor beiden Kammern des US-Kongresses eine Rede halten. Diesen Termin gaben der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Michael Johnson, und der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitchell McConnell, gemeinsam am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Auch der Mehrheitsführer im US-Senat, der Demokrat Charles Schumer, der laut US-Medien Netanjahu einmal als ein »Hindernis für Frieden« bezeichnete, schloss sich der Einladung zum 24. Juli an, wie er separat mitteilte. (dpa/jW)