Partnerschaftsgewalt nimmt zu

Berlin. Die Zahl der Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen in Deutschland steigt. Im vergangenen Jahr erfassten die Behörden 256.276 Fälle – das waren 6,5 Prozent mehr als 2022: Dies geht aus einem Lagebild hervor, das die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Berlin vorstellten. 70 Prozent der Betroffenen waren demnach weiblich, drei Viertel der Tatverdächtigen männlich. Bei knapp zwei Dritteln der Betroffenen (65,5 Prozent) ging die Gewalt vom Partner oder der Partnerin aus. 155 Frauen und 24 Männer wurden im vergangenen Jahr durch ihre Partner oder Expartner getötet. (AFP/jW)