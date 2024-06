Rauch fliegt aus »Zukunftsrat«

Berlin. Die wegen des Likens von Onlinebeiträgen mit Bezug auf den Krieg in Gaza in der Kritik stehende Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin, Geraldine Rauch, wird nicht mehr Teil des von Olaf Scholz (SPD) berufenen »Zukunftsrates« sein. Der Kanzler habe entschieden, dass Rauch »in Zukunft nicht mehr Mitglied des ›Zukunftsrates‹ sein wird«, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Das Gremium soll Scholz in Technologie- und Innovationsfragen beraten und wurde im Juli 2022 eingesetzt. (AFP/jW)